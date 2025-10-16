HANDBAL MASCULIN: CS DINAMO BUCUREȘTI, LA A CINCEA ÎNFRÂNGERE CONSECUTIVĂ ÎN LIGA CAMPIONILOR

De către

CS Dinamo București a suferit a cincea sa înfrângere consecutivă în Liga Campionilor la handbal masculin, miercuri seara, după ce a fost întrecută de echipa daneză Aalborg Handbold, cu scorul de 34-28 (18-14), în deplasare, într-un meci din Grupa A.

Campioana României a fost dominată de la un capăt la altul al meciului și nu a avut niciun moment avantaj pe tabelă.

Pentru Dinamo au marcat Pedro Veitia Valdes 6 goluri, Tom Pelayo 4, Andrii Akimenko 3, Branko Vujovic 2, Frederik Ladefoged Blazejewicz 2, Nicușor Negru 2, Haniel Vinicius Inoue Langaro 2, Miklos Rosta 2, Yoav Lumbroso 2, Ionuț Nistor Ioniță 1, Andrei Buzle 1, Miguel Martins 1.

Portarul Vladimir Cupara a reușit 5 intervenții (25%), iar Ionuț Iancu, 4 (17,39%).

Golurile echipei daneze au fost reușite de Juri Knorr 8, Mads Hoxer Hangaard 5, Sander Sagosen 4, Thomas Sommer Arnoldsen 4, Kristian Bjoernsen 4, Simon Hald Jensen 3, Alexandre Christoffersen Blonz 2, Marinus Grandahl Munk 2, Felix Peter Moeller 1, Rene Antonsen 1.

Niklas Landin Jacobsen a avut 12 intervenții (30%).

Miercuri are loc și partida Industria Kielce – HBC Nantes, iar joi se vor juca meciurile Fuchse Berlin – Kolstad Handball și Sporting Lisabona – One Veszprem HC.

Dinamo va juca următorul meci pe 23 octombrie, acasă, cu echipa poloneză Industria Kielce.

Clasament

1. Aalborg Handbold 8 puncte (5 jocuri)

2. Fuchse Berlin 8 (4)

3. One Veszprem HC 6 (4)

4. HBC Nantes 4 (4)

5. Sporting 4 (4)

6. Industria Kielce 2 (2)

7. Kolstad Handball 2 (4)

8. CS Dinamo 0 (5)

AGERPRES