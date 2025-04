HOROSCOPUL ZILEI: LUNI, 28 APRILIE 2025

Un roller coaster energetic ne conduce, in cele din urma, spre introspectie. Luna capricioasa se alatura schimbatorului Uranus, generand o energie instabila care ne poate face sa ne simtim plini de viata si agitati intr-un moment, dar obositi si epuizati in urmatorul. Ulterior, Luna formeaza un aspect favorabil cu dedicatul Saturn, ceea ce ne ajuta sa ne punem ordine in ganduri si sa ne intelegem emotiile la un nivel mai profund — existand insa si riscul de izolare. Fii atent la orice mesaj care vine din interior.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Trebuie sa iti tii ochii larg deschisi ca sa te protejezi de orice probleme, tensiuni sau chiar accidente care ar putea avea loc. Te simti destul de confuz la acest moment si asta te face sa te inchizi in carapacea ta, indiferent cat de mult te straduiesti sa eviti sa faci asta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Aceasta zi iti va oferi mai multe solutii la probleme ce te-au preocupat in ultimul timp. Tot ce trebuie sa faci este sa iti domolesti ritmul si sa nu te impingi spre epuizare. Da-ti timp si spatiu din cand in cand sa te odihnesti si sa iti eliberezi stresul acumulat. Nu renunta niciodata si incearca sa nu te izolezi in cochilie prea mult.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Vei avea sansa pentru schimbari pozitive si innoiri azi. Ia un loc si priveste-ti planurile de viitor ce se bazeaza pe aceste noi dezvoltari si vino cu o noua strategie. Asta te va ajuta sa depasesti orice probleme ce te-au tinut pe loc din ritmul tau. Totul va fi bine. Ai nevoie doar sa crezi in tine si in abilitatile tale. Pare ca ai destul de munca in fata. E important sa nu uiti sa iti dedici timp pentru odihna si relaxare.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Se poate sa te simti cam jos astazi ca si stare de spirit, in special din pricina multor evenimente bulversante traite in jurul tau. Interactiunile de tot felul pot fi pline de tensiuni si neintelegeri care iti cauzeaza durere. Evita miscarile bruste si dure si incearca sa gandesti subiectele inainte de a reactiona. Altfel vei fi in situatia de a merge pe un drum gresit de pe care te intorci greu. Incearca sa ramai concentrat pe lucruri pozitive si sa ai o zi cat mai placuta.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

A fost destul de dificil in ultimul timp si probabil simti ca ti-ai atins limitele. Astazi, totusi, vei gasi in sfarsit oportunitatea sa spui franc celor dragi ce ai de spus si ce vrei cu adevarat. Nu a fost totusi totul asa de rau, iar viata in dormitor iti poate repune zambetul pe fata.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Dezvoltarile se manifesta cu o mare viteza si trebuie sa iei anumite decizii rapide. Nu actiona din furie. Incearca sa mentii un nivel de ton mediu in voce. Va trebui sa oferi ajutor si sfat pentru cineva din apropierea mediului familiei in aceasta perioada. Poti fi sub presiune dar nu refuza sa iti dedici putin timp spre ei, totusi.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Vei beneficia de pe urma contextului planetar pozitiv si vei putea merge mai departe cu realizarea planurilor. Finantele personale au nevoie de mai multa atentie, deci incearca sa pui frana la costuri nenecesare. Trebuie sa adopti o atitudine mai serioasa in legatura cu aspectele de familie.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Este o zi buna sa rezolvi treburi importante care te-au iritat de ceva timp. De asemenea, spre satisfactia ta, un numar de planuri pe care tot incerci sa le pui in practica, acum prind viata. Alege intelept spre ce iti canalizezi energia.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Exista multa confuzie plutind in atmosfera si asta face sa fie dificil sa ai claritate si sa faci lucruri necesare pentru probleme presante. Nu actiona sub impulsul si ceata momentului, pentru ca deciziile luate reactiv si in furie le sufoca pe cele bune. In schimb, incearca sa ramai calm si sa gandesti lucrurile rational. Intrucat te simti cam emotional, este bine sa fii in preajma prietenilor buni in aceasta perioada.

