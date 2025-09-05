IANIS HAGI S-A TRANSFERAT LA ALANYASPOR, ÎN CAMPIONATUL TURCIEI

De către

Ianis Hagi a semnat un contract pe două sezoane cu echipa turcă Alanyaspor.

„Turcia este a doua mea casă şi abia aştept să încep aventura aici. Ne vedem în curând”, a transmis fotbalistul într-un video postat în social media.

Ianis s-a născut în octombrie 1998, la Istanbul, pe când tatăl său, Gheorghe Hagi, evolua la Galatasaray Istanbul.

Liber de contract după despărțirea de Glasgow Rangers, Ianis Hagi va purta tricoul cu numărul 14 la noua sa echipă.

Anterior, Ianis Hagi a mai fost legitimat la echipele Farul Constanța, Fiorentina (Italia), Genk (Belgia) și Alaves (Spania).

La Alanyaspor este legitimat și Ümit Akdağ, component al naționalei de fotbal Under-21 a României, precizează Radio România Sport.