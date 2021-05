Un motociclist a fost ranit in urma impactului cu o autoutilitara pe șoseaua Rm Sărat din municipiul Braila. Motociclistul a fost aruncat pe asfalt și prezenta leziuni in zona fetei. Victima a fost preluata de ambulanta si transportat la spital.

Astazi, in jurul orei 11:00 un barbat, de 54 de ani, din Braila, in timp ce conducea o autoutilitara pe strada Cazasului, la intersectie cu Soseaua Ramnicu Sarat, efectueaza viraj la stanga si nu ar fi acordat prioritate unei motociclete ce se deplasa pe Soseaua Ramnicu Sarat, dinspre strada Comuna din Paris, condusa de un tanar, de 28 de ani, din Braila. Pentru a evita impactul, motociclistul a franat brusc fiind proiectat in autoutilitara.

In urma evenimentului rurier a rezultat vatamarea corporala a tanarului, acesta fiind transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Ambii participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.

Sursa: Realitatea de Braila