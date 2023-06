I.T.M. Brăila a desfășurat în luna mai 2023 acțiuni de control la un număr de 199 angajatori, 121-in domeniul relatiilor de munca; 78-in domeniul securitatii si sanatatii in munca, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 280.100 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.

La un numar de 7 angajatori au fost depistate 10 persoane care desfășurau muncă nedeclarată fiind aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 200.000 lei. Cele 10 persoane identificate nu aveau contract individual de muncă încheiat în formă scrisă sau prestau activitate in perioada in care aveau Contractul Individual de Muncă suspendat. Aceștia își desfășurat activitatea în urmatoarele domenii de activitate: constructii, comert carburanti, baruri, panificatie, alte activitati recreative si distractive si activitati de intretinere corporala.

”Deficiente frecvent constatate :

Primirea la munca a unei persoane fara a avea forme legale de incadrare;

Persoane depistate la muncă în perioada în care au CIM suspendat

Nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară;

Nerespectarea prevederilor HG 905/2017;

Neevidentierea timpului de munca efectuat de salariati;

Neutilizare EIP din dotare corespunzator activitatii desfasurate;

Semnalizarea riscurilor de accidentare necorespunzatoare;

Neaducerea la cunostinta a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie;

Neefectuarea examenului medical periodic.

Pentru deficiențele constatate au fost dispuse măsuri de remediere, cu termene de raportare la inspectoratul teritorial de muncă.

I.T.M .Brăila, în controalele efectuate a urmărit în permanență conştientizarea angajatorilor şi a lucrătorilor asupra importanţei şi necesităţii respectării legislaţiei în domeniile de competenta” a declarat Liviu Arhire, inspector șef ITM Brăila.

Sursa: Realitatea de Braila