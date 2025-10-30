INCENDIU VIOLENT ÎN CAPITALĂ. O CASĂ, MISTUITĂ DE FLĂCĂRI. POMPIERII AU INTERVENIT – FOTO/VIDEO

Incendiu puternic în Sectorul 2 al Capitalei. O casă a luat foc. Echipele de intervenții au sosit la fața locului și aplică procedurile specifice pentru stingerea focului.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o casă, pe Intrarea Mieilor, sectorul 2, București.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la o casă regim P+Etaj+pod, cu posibilitati de propagare la o cladire invecinata.

Au fost alertate 9 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare şi 2 echipaje SMURD.

Până în momentul de față nu sunt informații legate de victime.”, conform ISU.

 

