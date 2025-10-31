INCIDENT AVIATIC PE AEROPORTUL BĂNEASA. AVION-ȘCOALĂ CU TRENUL DE ATERIZARE RUPT DUPĂ O ATERIZARE FORȚATĂ

Incidentul a determinat suspendarea temporară a decolărilor, care au fost amânate timp de aproximativ trei ore până la eliberarea pistei și verificarea condițiilor de siguranță.

”În cursul dimineții de vineri, 31 octombrie, o aeronavă de mici dimensiuni aparținând Școlii Superioare de Aviație Civilă a depășit la aterizare pista Aeroportului București Băneasa ”Aurel Vlaicu” și a intrat în zona înierbată.

Aterizarea a avut loc la ora 08.28, iar la bordul aeronavei se aflau două persoane, care nu au fost rănite. Avionul a fost tractat spre pozițiile de parcare ale Școlii Superioare de Aviație Civilă.

Pentru siguranța operațiunilor aeriene, pista a fost închisă o scurtă perioadă, până la eliberarea zonei.

Pista Aeroportului Băneasa a fost redeschisă și a redevenit operațională la ora 09.25.

Cursele Ryanair Memmingen – București și Wizz Air Napoli – București, care erau programate să aterizeze pe Aeroportul Băneasa, au fost redirecționate pe Aeroportul Henri Coandă.

Incidentul este investigat de către autoritățile competente.” au transmis autoritățile.