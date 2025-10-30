INCIDENT GRAV LA TRIBUNAL, UN SUSȚINĂTOR AL LUI CĂLIN GEORGESCU A FOST RIDICAT DE JANDARMI

Incidente grave la Tribunal, după ce Călin Georgescu a depus solicitarea de ridicare a măsurii controlului judiciar. Un susținător al liderului suveranist a fost ridicat de jandarmi, iar soția sa, înscărcinată, susține că intervenția n-ar fi fost motivată.

Călin Georgescu a părăsit deja tribunalul, în uralele și încurajările numeroșilor săi susținători, urmând ca verdictul magistraților să fie anunțat mai târziu, cel mai probabil în cursul zilei, transmite Realitatea Plus.

Două persoane au fost ridicate de jandarmi și duse la audieri, potrivit jurnalistei Realitatea Plus, Alessia Păcuraru. Pe fondul tensiunilor apărute, au fost sporite efectivele de ordine.

DECLAȚIILE LUI CĂLIN GEORGESCU:

„Retragerea parțială a trupelor este modul diplomatic în care conducerea SUA arată lipsa de încredere în administrația de la București. Vor urma și alte elemente în perioada următoare.

Când justiția se predă puterii, întreg edificiul democratic se prăbușește. Dacă de-a lungul acestor 333 de zile au fost eliberate 2843 de mandate de interceptare pe așa-zisul motiv de siguranță națională, fără ca justiția să obiecteze la vreunul, asta face să avem suspiciuni. Justiția nu se poate preta la poliție politică”, a afirmat Călin Georgescu.

Judecătorii urmează să delibereze asupra contestației depuse de avocații lui Călin Georgescu împotriva măsurii dispuse în urmă cu două zile. Apărarea susține că magistratul nu a adus argumente noi, iar în motivarea deciziei recente au fost copiate pasaje din hotărârea inițială. Răspunsul de astăzi este crucial, fiind unul definitiv.

