INCIDENT LA AMARA: EMISII DE GAZE MONITORIZATE, VALORILE SUNT ÎN LIMITE NORMALE

Vineri seară au fost efectuate noi măsurători în localitatea Amara (județul Ialomița), unde în urma unui foraj de mare adâncime s-au produs emisii de gaze și apă. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), valorile înregistrate de echipamentele de detecție sunt în prezent în limite normale.

Echipaje CBRN au desfășurat misiuni de monitorizare, iar la fața locului a fost mobilizată și autospeciala pentru transport roboți de la ISU București-Ilfov, pentru eficientizarea intervenției.

Incidentul a avut loc în 29 august, când un foraj de 284 de metri, realizat pentru captarea apei potabile, a provocat un jet puternic de apă, gaze toxice și materiale solide, care a pus în pericol locuințele din apropiere. Fenomenul a dus la formarea unui crater cu o rază de circa 40–50 metri, iar ulterior jetul s-a aprins, generând flăcări vizibile.

Ca măsură de siguranță, 270 de persoane din 144 de case au fost evacuate preventiv, fără a fi raportate probleme medicale. Populația a fost alertată prin RO-ALERT, iar zona de risc a fost stabilită pe o rază de 300 metri.

La fața locului intervin echipe ale ISU Ialomița, specialiști CBRN din cadrul USISU Ciolpani și ISU Călărași, sprijiniți de reprezentanți ai Gărzii de Mediu, Apelor Române, furnizorilor de utilități și autorităților locale și județene.

Sursa: Realitatea de Ialomita