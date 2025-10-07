INCREDIBIL! UN BĂRBAT DIN GIURGIU A AFLAT DUPĂ 25 DE ANI CĂ FIGUREAZĂ OFICIAL CA MORT

Un bărbat de 50 de ani din județul Giurgiu a descoperit, după un sfert de secol, că în acte apare ca decedat. Ion Dumitru a aflat situația șocantă atunci când a încercat să obțină un nou certificat de naștere și a fost informat că, potrivit documentelor, ar fi „mort” încă din 2004.

Totul a pornit de la o greșeală banală, dar cu urmări absurde. În urmă cu 25 de ani, un funcționar de la Primăria Vidra, județul Ilfov, a aplicat pe certificatul său de naștere o ștampilă greșită. În loc de „căsătorit”, pe document a apărut „decedat”.

Ani mai târziu, când și-a pierdut actul original și a cerut un duplicat de la primăria din localitatea natală, bărbatul a primit vestea: figura ca mort în baza de date. „Am rămas fără cuvinte. Mi-au spus că sunt declarat decedat din 2004. Cum o repar, dacă nu am bani să merg în instanță?”, a povestit acesta.

Situația este absurdă și prin altă contradicție: deși pentru evidența populației este „mort”, pentru Fisc este foarte „viu”, fiind obligat să plătească taxe și impozite an de an.

„Nu pot să mă angajez fără certificat de naștere. Lucrez doar cu ziua, la negru, că altă soluție nu am”, spune Ion Dumitru.

Avocatul care îl sprijină gratuit a declarat că acest caz arată haosul din sistemul administrativ românesc.

După ce povestea a apărut în presă, Direcția pentru Evidența Persoanelor a intervenit și a promis rezolvarea rapidă a situației. Ion Dumitru urmează să primească în curând un certificat de naștere corect, care îl readuce „oficial” printre cei vii.

