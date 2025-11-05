ÎNTÂLNIRE LA PALATUL VICTORIA. ILIE BOLOJAN ȘI MARK RUTTE, DISCUTII DESPRE SECURITATEA ROMÂNIEI ȘI FLANCUL ESTIC AL NATO

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru o discuție amplă despre securitatea României și a Flancului Estic, în contextul tensiunilor tot mai mari din regiune și al repoziționării trupelor americane.

Mark Rutte a dat asigurări că principiul apărării colective, prevăzut de articolul 5 al Tratatului NATO, rămâne ferm și că România este protejată prin prezența trupelor aliate și măsurile de întărire a Flancului Estic. Oficialul NATO a subliniat și atenția crescută pe care Alianța o acordă regiunii Mării Negre.

Ilie Bolojan a reafirmat angajamentul Guvernului de a moderniza armata și de a relansa industria națională de apărare, prin Programul SAFE. Lista proiectelor de investiții urmează să fie transmisă Comisiei Europene până la sfârșitul lunii noiembrie.

Totodată, premierul și secretarul general NATO au discutat despre organizarea, la București, a Forumului NATO pentru Industria de Apărare — o platformă de colaborare între companiile românești și cele din statele aliate, menită să stimuleze investițiile și modernizarea sectorului militar.