Muzeul Brăilei „Carol I” și Asociația Culturală Cinefeel vă invită miercuri, 9 noiembrie 2022, începând cu ora 12.00, la vizionarea filmului documentar ”Marinarul” (The Sailor), în sala „Regele Ferdinand și Regina Maria” a Muzeului Brăilei „Carol I” (Piața Traian, nr. 3).

Proiecția filmului face parte din proiectul KineDok, implementat de asociația One World România cu sprijinul Creative Europe – MEDIA Programme of the European Union, Centrul Național al Cinematografiei.

Date despre film:

Anul apariției: 2021

Durata: 78 min.

Regie: Lucia Kaššová

Producători: Nazarij Kľujev

Montaj: Roman Kelemen

Sunet: Tomáš Bauer, Igor Jedinák

Imagine: Martin Jurči

Muzica: Martin Turčan

Sinopsis

Care este prețul libertății? Paul Johnson a navigat toată viața în jurul lumii. A iubit, a băut și a trăit nesăbuit, fără să trăiască cu adevărat pe uscat. Acum împlinește 80 de ani. Atât el, cât și vasul său nu mai sunt în posibilitatea să navigheze. Bea un litru de vodcă pe zi și contemplă viața și moartea. Ce se află la capătul unei astfel de călătorii? Este oare singurătatea? Care este relația dintre libertate și egoism? Realizarea unui vis are întotdeauna un sfârșit amar?

Sursa: Realitatea de Braila