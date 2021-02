Senatorul Ion Rotaru, președinte al organizației județene a PSD Brăila, spune că social democrații au avertizat încă din campanie că PNL – USR pregătește o politică de austeritate. Liderul social-democraților susține că Guvernul lui Iohannis, este neputincios, incompetent și corupt, care taie salarii, pensii, alocații, vouchere de vacanță, tichete de transport gratuit pentru studenți.

”PNL – USR au mințit în campanie când au spus că nu se vor atinge de salarii, de alocații, că vor majora pensiile, că vor să scape România de hoție. Atât PNL cât și USR promiteau în programele lor de guvernare majorarea pensiilor, iar acum le îngheață, lucru care va afecta puterea de cumpărare a oamenilor pe fondul scumpirilor inevitabile. Au mințit că sprijină HORECA, acum îi taie o resursă vitală – voucherele de vacanță. I-au mințit pe antreprenori care încă așteaptă zadarnic sprijinul promis. Au mințit că sprijină educația, dar nu au asigurat accesul elevilor la învățământul online” spune senatorul Ion Rotaru.

Liderul PSD Brăila susține că peste 7 milioane de români vor fi afectați de măsurile de austeritate.

”Țara a fost îngenunchiată sub împrumuturi uriașe, cu dobânzi foarte mari, fără precedent, iar numărul bugetarilor a crescut cu peste 14.000 de pile și politruci în ultimul an, din care 4.000 numai în decembrie anul trecut. Mai mult, au risipit miliarde de euro pentru a satisface clientela politică. Au mințit pentru a pune mâna pe putere, iar acum mint în continuare pentru a putea continua să fure, să-și poată angaja pilele și să-i dea afară pe specialiști. Guvernarea Minciunii se vaită că nu are bani și caută să taie de pe unde poate, în loc să producă bani și să identifice sursele pentru a crește veniturile fără a fi nevoie de taxe și impozite suplimentare. Banii necesari pentru creșterea pensiilor, a alocațiilor, a salariilor, vor exista dacă economia funcționează și crește, dacă oamenii consumă, dacă se înființează noi locuri de muncă și se fac investiții, dacă se combate evaziunea și furtul, dacă se recuperează contribuțiile și taxele neplătite. Oamenii trebuie să fie prioritatea, nu interesele de grup” mai spune senatorul PSD.

Aflat la al patrulea mandat de senator, Ion Rotaru susține că alternativa viabilă este cea propusă de PSD, respectiv stimularea producției interne prin programul ”Fabricat în România”.

”Scheme de ajutor de stat pentru companiile care produc în țară, scheme de ajutor si finanțare pentru IMM-uri, relansarea Start Up Nation și a Start Up Export prin Fondul Strategic de Investiții si prin Fondul de Industrializare pe bază de licență, sprijinirea firmelor care lucrează în domeniul agricol, acestea sunt acțiunile care pot schimba modelul bazat pe importuri într-unul bazat pe producția internă. Există soluții. PSD a dovedit că se poate în guvernările trecute, are soluții și pentru prezent. Acestea sunt detaliate în proiectul său alternativ pentru bugetul statului și cel al asigurărilor sociale, unde sunt arătate sursele pentru creșterea pensiilor, a alocațiilor, a salariilor și continuarea măsurilor economice de sprijinire a mediului de afaceri, finanțarea corespunzătoare a sănătății și a educației, precum și pentru protejarea veniturilor tuturor românilor” a mai declarat Ion Rotaru.

Sursa: Realitatea de Braila