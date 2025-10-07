JUCĂTOARELE DE TENIS SORANA CÎRSTEA ȘI JAQUELINE CRISTIAN DEBUTEAZĂ LA WUHAN OPEN

De către

Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea vor juca marți dimineață în primul tur al turneului WTA 1000 de la Wuhan.

Competiția din China este dotată cu premii totale în valoare de peste 3,6 milioane de dolari.

În primul tur de la Wuhan Open, Jaqueline Cristian se va duela cu McCartney Kessler (SUA / numărul 33 în lume).

Potrivit Radio România Actualități, Sorana Cîrstea o va avea adversară pe Jelena Ostapenko (Letonia /l ocul 25 mondial).

3 românce în top 100 WTA

Jaqueline Cristian se află pe locul 48 WTA, în cădere șase poziții.

În schimb, Sorana Cîrstea a urcat șase locuri şi este pe 58.

În prima sută mondială se află şi Gabriela Ruse, care a coborât două locuri, până pe 100 WTA.

La dublu, Sorana Cîrstea se află pe locul 53, în urcare trei poziții.