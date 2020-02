Lista locurilor de muncă vacante la data de 19 februarie 2020:

studii universitare de licenta absolvite cu diploma sau echivalenta in domeniul stiintelor juridice

studii universitare de licenta absolvite cu diploma sau echivalenta in domeniul stiintelor economice

consilier administratie publica

(consilier asistent)

studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiintelor economice, vechime in domeniu minim 1 an