În urma activităților de control desfășurate de polițiștii Brăileni, împreună cu alte instituții și organe abilitate, au fost descoperite trei locații care funcționau în afara legii.

In perioada 18 – 20 septembrie, politistii braileni impreuna cu reprezentanti din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Braila, Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Braila, Directiei de Sanatate Publica Braila, Inspectoratul Teritorial de Munca Braila, pompieri si politisti locali au desfasurat actiuni de verificare, cu efective marite, pe raza intregului judet, in zonele aglomerate si in mijloacele de transport in comun, in cele cu regim de TAXI si in mijloacele care asigura transportul angajatilor la si de la locul de munca, avand ca principal obiectiv siguranta cetatenilor, in contextul prevenirii raspandirii COVID – 19.

Astfel, au fost verificate 263 de societati comerciale, precum marketuri si supermarketuri, statii de carburant, sali de jocuri de noroc, terase, dar si pietele si targurile din municipiu, precum si cele din judet. Activitatile au vizat si verificarea respectarii programului de lucru cu publicul de catre unitatile economice precum terasele, barurile si cluburile.

In seara de 18 septembrie a.c., in urma activitatilor de verificare desfasurate, politistii au depistat trei societati comerciale, de pe raza municipiului, care nu respectau prevederile art. 6 din H.C.J.S.U nr. 39/2020, respectiv, „in judetul Braila nu este permisa activitatea in baruri, cluburi si discoteci”.

Cu aceasta ocazie, au fost aplicate trei sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 25.000 de lei la Legea 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Sursa: Realitatea de Braila