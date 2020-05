Premierul Ludovic Orban a fost invitat astăzi, începând cu ora 16:00, în plenul Camerei Deputaţilor, la dezbaterea „Ora prim-ministrului”, pentru a prezenta măsurile de relansare economică.

Decizia chemării premierului în plenul Camerei Deputaţilor a fost luată de Biroul permanent al forului, la solicitarea grupului parlamentar Pro Europa.

”Datele arată că pe primul trimestru România a înregistrat cea mai mare creștere economică din UE. Veți vedea că și în trimestrul doi situația economică e departe de cum vor unii să o prezinte. Nu am oprit niciun șantier. Menținerea creșterii s-a datorat finanțării construcțiilor de la bugetul de stat. Am permis companiilor și firmelor să își suspende plata ratelor la bănci. E măsura cu cea mai mare adresabilitate din toate statele europene.

HoReCa: chiar acum vin de la o întâlnire cu sectorul. Am stat de vorbă cu oameni care înțeleg realitățile și deschiderea la dialog a guvernului. Am stabilit unele măsuri. Am oferit un mare ajutor industriei HoReCa: peste 120.000 de angajați au beneficiat de plata șomajului tehnic. Nu vreau să mă refer prea mult la trecut, mai ales în fața unui antevorbitor care are ochelari de cal”, a declarat premierul, cu referire la declarațiile lui Victor Ponta, care și-a început discursul din Parlament prin critici la adresa sa.

”În agricultură avem deficit pe aproape tot ce înseamnă input, precum fertilizanții, semințe, material de reproducție. Pregătim un plan de reconstrucție economică pe baze sănătoase care pune pe primul plan investițiile. Punem la punct o schemă amplă de susținere a investițiilor. Vrem să alocăm sume uriașe pentru investițiile publice în infrastructura de transport, sanitară, de educație. Punem la punct o schemă de garantare pentru companii care nu pot apela la IMM Invest. Pregătim o schema de garantare creditului între companii pentru a preveni blocajele financiare. Pregătim o schemă de ajutor pentru investițiile de tip greenfield. Am identificat două miliarde de euro pentru susținerea IMM-urilor care vor să facă investiții. Vom face un fond de investiții, dar fără garantarea cu acțiunile companiilor de stat. Ne gândim la scheme de ocupare a forței de muncă. Aproape 800.000 de români sunt în căutarea unui loc de muncă și vom folosi toate instrumentele disponibile”, a încheiat Ludovic Orban.

Sursa: Realitatea Din PNL