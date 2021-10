Primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir, a reacționat dur la adresa primului-ministru interimar, după ce Hotărârea de Guvern prin care a acordat bani primăriilor din Fondul de Rezervă al Guvernului a fost adoptată în ședința de Guvern de miercuri, 6 octombrie. După ce în anul 2020, când premier era Ludovic Orban, iar Cîțu era ministru al Finanțelor, municipiul Brăila nu a primit niciun leu pentru echilibrarea bugetară, nici anul acesta nu a primit vreun leu.

Am înțeles că ai avut ceva cu mine în campania electorală, dar de ce ai taiat toți banii Municipiului Brăila a doua oară?

Pentru că eu sunt primar PSD? La primarii PNL de ce nu ai tăiat banii Cîțule? Pentru că te-au votat la Congresul PNL? Nu ți-a tremurat pixul? Pentru că nu ai caracter Cîțule?

Cîțule, nu sunt banii tăi de acasă, sunt banii din bugetul național si trebuie sa fie împărțiți egal, corect și transparent fară criterii politice.

Știu ca oricum nu o sa înțelegi niciodată să fii corect Cîțule. Anul trecut în campania electorală te-ai întălnit la Galați cu Dănăilă fostul presedinte PNL Brăila și ați tăiat și atunci banii brăilenilor.” a spus primarul Brăilei, Marian Dragomir.

Dragomir a precizat că în data de 21.09.2012 Instituția Prefectului a transmis Primăriei Municipiului Brăila adresa prin care se solicita Primăriei să comunice sumele necesare pentru alocarea sumelor din Fondul de Rezerva al Guvernului. Tot în data de 21.09.2021, Primăria Municipiului Brăila a transmis către Prefectura Brăila, conform adresei guvernului, sumele necesare a acoperi abonamentele elevilor, studenților și pensionarilor.

”Rezultatul se poate observa in Hotarărea de Guvern. 0 (ZERO) lei pentru Primaria Muncipiului Brăila. 5.000.000 lei pentru Primariile PNL ale Municipiilor Giurgiu, Targu Jiu, Piatra Neamt, Ploiesti, Satu Mare, etc. 10.000.000 lei pentru Primaria Municipiului Constanta – tot PNL. 15.000.000 lei pentru Primaria Municipiului Suceava – tot PNL. 23.000.000 lei pentru Primaria Municipiului Medgidia – tot PNL. Etc …………

Nu ești SUPERCÎȚU ci DOAR UN FRUSTRAT MIC CARE TAIE DIN PIX ȘI SE RĂZBUNĂ POLITIC pe colegii de partid și pe cei care au alte opțiuni politice. Bine că te-au picat și în Parlament … că tu oricum nu ai înțeles ce te parașutase la Guvern” a spus primarul Brăilei, într-un comunicat de presă.

Primarul Marian Dragomir a transmis și adresa pe care a înaintat-o către Prefectura Brăila cu solicitarea unor sume pentru UAT Brăila, care se confruntă cu probleme financiare, prin care a cerut 17.651.475 mii lei.

Sursa: Realitatea de Braila