MARIUS LULEA (AUR), REPLICĂ DURĂ PENTRU NICUȘOR DAN DUPĂ ACUZAȚIILE DESPRE COMPONENTA PRORUSĂ A AUR: „ROMÂNII VOR DA CU EI DE PĂMÂNT”

Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, a răspuns declarațiilor făcute de președintele Nicușor Dan, care și-a exprimat îngrijorarea legată de o așa-zisă componentă prorusă a partidului.

Liderul AUR susține că actuala putere nu va rezista până la următoarele alegeri, pentru că românii cer schimbarea mult mai devreme. Potrivit acestuia, furia populară față de clasa politică este atât de mare încât protestele din stradă vor continua să se intensifice.

„Românii vor da cu ei de pământ mai devreme decât crede el. El vorbește deja de procente. Nu va fi niciun procent. Românii nu vor accepta decât o schimbare totală. Aici nu mai vorbim despre alegeri. El ce discută cu procentele este irelevant. Va fi mai devreme de 2028. Schimbarea în România va veni cu mult mai devreme decât 2028. Va veni în următorii 2 ani maxim. Furia este atât de mare a românilor încât chestiunea cu alegerile că vor fi ei la putere după 2028, credeți-mă, trăiesc într-o iluzie totală. Să mai iasă de 3-4 ori în stradă, cum am făcut cu această umilință pe care au dat-o poporului român când s-au dus cu mașini de lux la catedrală și ați văzut cum au fost primiți de români furioși, n-a fost unul aplaudat. Și să mai iasă de vreo 3-4 ori și o să vedeți ce o să se întâmple. Și nu există altă cale. Repet, nu există altă cale. Și în Franța și în Italia, atunci când popoarele sunt călcate în picioare de clasa politică, altă variantă decât cea de exprimare a nemulțumirii în stradă nu există”, a declarat Marius Lulea.

Afirmațiile acestuia vin în contextul în care AUR se află pe primul loc în sondajele recente, depășind pragul de 40% din intențiile de vot, iar liderii coaliției de guvernare se confruntă cu o scădere accentuată a încrederii publice.