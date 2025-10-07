MEDICAMENTELE ELIBERATE FĂRĂ PRESCRIPȚIE MEDICALĂ PE CARE NU AR TREBUI SĂ LE AMESTECAȚI NICIODATĂ CU ALCOOL

Milioane de oameni folosesc zilnic analgezice și remedii pentru răceală, însă experții avertizează că amestecarea acestora cu alcool poate provoca daune grave ficatului, rinichilor și stomacului.

„Combinarea medicamentelor fără prescripție, precum siropurile de tuse, remedii pentru răceală sau analgezicele cu alcool poate fi extrem de periculoasă, chiar mortală”, avertizează Kiran Jones, farmacist clinic la Oxford Online Pharmacy, potrivit dailymail.

„Este o problemă majoră, iar oamenii nu conștientizează riscul”, a transmis dr. Dean Eggitt, medic de familie în Doncaster.

Milioane de persoane apelează la analgezice, siropuri și remedii pentru răceală pentru diverse afecțiuni, de la dureri de cap până la crampe menstruale.

Pericolul apare deoarece multe dintre aceste produse sunt deja metabolizate de ficat și rinichi sau irită mucoasa stomacului. Adăugarea alcoolului – care afectează aceleași organe – poate transforma un tratament sigur într-unul cu risc serios pentru sănătate, avertizează experții.

Siropuri de tuse

Tusea și durerile în gât sunt printre cele mai frecvente afecțiuni în sezonul rece. Însă combinarea unui pahar de vin cu siropurile pentru tuse poate fi o greșeală periculoasă, avertizează farmaciștii.

Specialiștii recomandă evitarea produselor care conțin paracetamol, ibuprofen sau dextrometorfan atunci când se consumă alcool. Alternative mai sigure includ mierea cu lămâie, spray-urile și pastilele pentru gât, până când se poate administra medicamentul fără alcool.