Managerul SAJ Brăila, Viorica Iuga a transmis un mesaj la final de an 2020, un an deosebit de greu de manageriat si suportat, atat de către autoritati, grupuri profesionale, cât și de populație, mai ales din cauza virusului pandemic.

Serviciul Județean de Ambulanță Brăila și-a desfășurat activitatea într-un ritm susținut, în care echipăa s-a străduit să răspundă tuturor solicitărilor, atât a celor obișnuite, care au existat și până la apariția pandemiei, și în plus solicitărilor legate de infecția SARS-Cov 2, care au ajuns la circa 40% din solicitarile zilnice.

”A trebuit sa invatam “din mers”, rapid si corect sa ne protejam, prin portul unor echipamente individuale si prin dezinfectia adecvata a ambulantelor si incaperilor. Nu a fost usor, dar prin natura profesiei, toti colegii au inteles si s-au adaptat acestor conditii si discipline, totul pentru a ne putea indeplini activitatea noastra , alinarea suferintelor semenilor nostri, dupa puterile colectivului si dotarile ambulantelor. Doresc sa subliniez ca foarte multe din activitatile si eforturile Ambulantei Braila nu ar fi fost realizate sau desfasurate fara ajutorul deosebit, prompt si de mare omenie si disponibilitate al unor semeni din orasul si judetul nostru, reprezentanti ai unor institutii si organizatii. Aducem multumiri si pe aceasta cale sponsorilor nostri, care prin gesturi, activitati si achizitii de obiecte au pus umarul la ajutorarea celor din linia intii. Astfel am primit echipamente individuale de protectie (combinezoane, manusi, masti , viziere) si dezinfectanti de nivel inalt pentru tegumente si suprafete de la I.S.U. Braila, Societatea Rodbun – Braila, Crucea Rosie – Braila , Fundatia “Mereu Aproape”, Arhiepiscopia Dunarii de Jos si Protoieria Braila, S.C. VARD Braila, societatea AROBS Transilvania. In mod deosebit multumim societatii MICATIS PROD Braila pentru achizitionarea unui aparat – nebulizator, de mare ajutor in dezinfectarea adecvata a ambulantelor si incaperilor, de asemenea, societatii RODBUN S.A. pentru achizitionarea unui dispozitiv indispensabil pentru incarcarea acumulatorilor defibrilatoarelor folosite in procedura de resuscitare cardiaca. Ambele au reprezentat un ajutor financiar substantial, imposibil de facut in conditiile bugetare ale S.A.J. si a urgentei necesitatii de achizitionare a acestor aparate. Am fost sponzorizati pe perioada de stare de alerta si urgenta si de restaurante (Donaris, Expres, Red Sky) prin oferirea unor mese calde personalului aflat la datorie. Asiguram toti cetatenii ce solicita Ambulanta de colaborarea noastra cit mai prompta, empatica si profesionista. Va uram Sarbatori frumos petrecute, cu toata grija pentru sanatate, numai ganduri bune pentru un Nou An care sa ne redea cit mai curand viata noastra normala de inainte! Noi vom respecta deviza Ambulantei: TOTDEAUNA SI TUTUROR, GATA PENTRU AJUTOR!” a declarat Viorica Iuga, manager SAJ Brăila.

Sursa: Realitatea de Braila