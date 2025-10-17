MIHAI ENACHE (DEPUTAT AUR): ”TRAGEDIA DIN CARTIERUL RAHOVA RIDICĂ SEMNE SERIOASE DE ÎNTREBARE PRIVIND MODUL ÎN CARE A FOST TRATATĂ SITUAȚIA DE CĂTRE AUTORITĂȚI” 

Deputatul AUR Mihai Enache a lansat un mesaj dur la adresa autorităților, în urma exploziei devastatoare din cartierul Rahova. Parlamentarul acuză lipsa de transparență și coordonare în gestionarea situației și cere clarificări urgente privind responsabilitățile instituționale.

„Tragedia din cartierul Rahova ridică semne serioase de întrebare privind modul în care a fost tratată situația de către autorități”, a transmis Enache într-o postare publică. Acesta subliniază că, în astfel de momente, cetățenii au dreptul la informații clare și la măsuri ferme din partea statului.

Deputatul atrage atenția asupra nevoii de anchete rapide și de asumare din partea celor responsabili, sugerând că deficiențele în comunicare și intervenție pot agrava impactul unei tragedii deja greu de suportat.

„Colegii consilieri AUR de la sectorul 5 al Capitalei se află la fața locului pentru identificarea principalelor forme de ajutorare a populației.

Aceștia au solicitat convocarea de urgență a Consiliului Local al Sectorului 5 pentru găsirea de soluții pentru persoanele afectate în urma exploziei din această dimineață.

Investigația autorităților trebuie începută în cel mai scurt timp, transparent, totul pentru a clarifica circumstanțele care au provocat explozia și pentru a preveni, pe viitor, repetarea unor astfel de nenorociri”, a declarat Mihai Enache, deputat AUR.

Sursa: Realitatea din AUR