Vin vremuri grele pentru România. Europarlamentarul PSD, Mihai Tudose, explică într o postare pe pagina personală de socializare consecințele blocări de către Ungaria și Polonia a bugetului european de relansare. Din păcate, explicațiile vin într o cheie electorală. Liberalii au rămas în fundul gol și doar ministrul Finanțelor are motive de bucurie. Trebuie să se împrumute un continuare. Sunt afirmații ale eurodeputatului social democrat la constatarea tristă pentru România că cele 80 de miliarde de euro în baza cărora și a făcut programul PNL se dovedesc ” blana ursului din pădure”. Fostul premier vede la orizont falimentul economiei naționale și chiar intrarea în incapacitate de plată sub administrația liberală, bineînțeles, cu trecerea în perspectiva junk în categoria tarilor cu risc de investitii. Situația este agravata de contextul alegerilor parlamentare care ii determina pe liberali să mențină un ton festivist și triumfalist, in condițiile în care în ultimul an ne am împrumutat mai mult decât în ultimii 19, adică din 2000 încoace. Liberalii comanda artificii pentru colivă, a sintetizat Mihai Tudose momentul politico economic.

Dincolo de tonul cinic și evaluările acide, europarlamentarul PSD remarca situația gravă și foarte complicată din punct de vedere politic și economic. Inclusiv politic, pentru că PNL se vede în situația de a ține UDMR aproape în perspectiva unei coaliții de guvernare, în condițiile în FIDESZ și Victor Orban au aruncat planurile economice europene de relansare în aer și riscă excluderea din familia popularilor europeni. „Jo napot kivanok, PNL!”, parafrazez Mihai Tudose atacul din vară al președintelui, Klaus Iohannis, la Marcel Ciolacu și PSD, pe tema vânzării Ardealului.

Sursa: Realitatea Din PSD