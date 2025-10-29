MII DE OAMENI AȘTEAPTĂ ORE ÎNTREGI PENTRU A VIZITA CATEDRALA NAȚIONALĂ DIN CAPITALĂ

De către
Realitatea de Braila
-

Rândul de persoane care așteaptă să viziteze Catedrala Neamului din Capitală se termină în Piața Constituției, iar organizatorul și forțele de ordine estimează că timpul de așteptare este între șase și opt ore.

În acest context, jandarmii sunt dispuși în toată zona de desfășurare a evenimentului pentru a fluidiza grupurile de participanți și pentru a oferi îndrumări.

Jandarmeria le recomandă celor prezenți să manifeste răbdare, să adopte un comportament civilizat și să respecte indicațiile jandarmilor și regulile impuse de organizator.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.