Școlile vor fi închise încă cel puțin o lună, cât va fi prelungită starea de Urgență. Chiar și așa, anul școlar nu va fi înghețat, a declarat ministrul Educației la Legile Puterii de la Realitatea Plus. Monica Anisie a declarat că simulările examenelor pentru elevii din clasele a 8-a și a 12-a au fost anulate. Ministrul mai dă asigurări și că profesorii nu vor intra în șomaj tehnic.

Ministrul spune că situația de criză generată de coronavirus nu va afecta salariile profesorilor. De asemenea, nu vor fi cadre didactice care să fie trecute în șomaj tehnic.

„Am facut aceasta precizare catre colegii mei profesori si repet informatia ca salariile profesorilor se platesc asa ca pana acum, ca nu se pune in niciun caz nu se pune problema somajului tehnic la nivelul secetorului Educatie. Noi am facut o precizare la nivel de MEC, am transmis-o catre inspectoratele scoale, am recomandat cadrelor didactice ca in perioada vacantei, 3-21 APRILIE, sa intre in concediu de odihna cadrele didactice”, a precizat ministrul.

Monica Anisie spune că activitatea școlară va fi reluată imediat după vacanță însă nu în clase ci în spațiul on-line. Chiar dacă nu se vor ține cursuri în perioada stării de urgență, anul școlar nu va fi înghețat, spune ministrul.

Monica Anisie, ministrul Educatiei

„Am precizat faptul ca nu se ingheata anul scolar si vom gasi sol ca activitatea sa fie reluata, deci reintoarcerea sau reluarea cursurilor va fi in relatie directa cu perioada evolutiei pandemiei de coronavirus in Romania.

În condițiile actuale simulările nu mai pot fi susținute, iar acestea au fost înlocuite cu câte 5 teste de antrenament pe săptămână. Baremul este publicat în fiecare vineri.

In ceea ce priveste simularile, in mod clar acestea sunt anulate, insa aceste simulari noi le am inlocuit cu acele teste de antrenament pe care le am pus la dispozitia elevilor de clasa a 8-a si de a 12-a. Vom pune saptamanal cate 5 teste de antrenament, vinerea publicam baremul iar la TVR vor fi explicate rezolvarile modelelor/testelor de antrenament 1 18