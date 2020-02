In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16, o femeie, din Braila, a sesizat disparitia fiicei sale Pedonomos Bianca, in varsta de 12 ani. Minora a plecat în cursul zilei de astăzi în mod voluntar de la domiciliu si pana in prezent nu a mai revenit. Fetita nu a mai fost plecata de acasa.

Pentru Pedonomos Bianca s a solicitat urmarirea la nivel national si international. Persoanele care detin informații cu privire la locul unde aceasta se afla sunt rugate sa apeleze numărul unic de urgenta gratuit 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.

Semnalmente: Inaltime:150 cm, greutate aproximativ 40 kg,constitutie atletica, Culoare par saten, lung, ondulat, fata ovala, ochi de culoare albastru.

La momentul plecarii de acasa era imbracata in blugi de culoare neagra, ghete din piele sintetica de culoare neagra, plovar de culoare gri si hanorac de culoare mov. Fetita avea asupra sa un ghiozdan scolar de culoare mov cu motive geometrice.