Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României a organizat pe 25.01.2023, la Brăila, cea de-a șaptea conferință regională privind stadiul implementării Strategiei naționale de dezvoltare durabilă 2030. În cadrul evenimentului au fost prezentate participanților din toate județele regiunii Sud-Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea) instrumentele realizate de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă în vederea facilitării implementării acestei strategii care vizează dezvoltarea prin armonizarea celor 3 piloni ai sustenabilității: economie, societate și mediu. Numărul participanților la eveniment a depășit 100. Printre aceștia au fost conducători de instituții și reprezentanți care activează în mediul de afaceri, societatea civilă, universități și institute de cercetare, organizații de tineret.

„Regiunea de dezvoltare Sud-Est are o dinamică destul de interesantă prin diversitatea sectoarelor economice care au potențial pentru dezvoltarea durabilă. Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a avut în ultimii ani o prezență activă în zonă mai ales în ceea ce privește promovarea Deltei Dunării ca obiectiv de turism durabil împreună cu Asociația lui Ivan Patzaichin și vom continua să contribuim la o traiectorie sustenabilă de dezvoltare a acestei regiuni. Am creat deja unele instrumente care vin în sprijinul autorităților locale, agregatorul de date statistice și meseria de expert în dezvoltare durabilă fiind doar câteva exemple, dar ne propunem prin PNRR să venim cu și mai mult sprijin în special pe zona de expertiză întrucât este foarte mare nevoie de oameni bine pregătiți astfel încât să poată fi accesate fondurile istorice la care România are acces în acești ani.”, a declarat László Borbély, consilier de stat, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă a vorbit și despre faptul că în ultimii ani la școlile profesionale de mecanici auto din România s-a învățat după manuale din anii 70-80, iar anul trecut a fost întocmit un manual, atât în format fizic, cât și digital, de circa 800 de pagini, tradusă după manuale de specific din Germania, în baza unui parteneriat.