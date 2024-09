NICOLAE CIUCĂ ÎȘI VA LANSA CARTEA ”ÎN SLUJBA ȚĂRII” DUMINICĂ, 8 SEPTEMBRIE

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, îşi lansează cartea „În Slujba Țării” – cea mai așteptată carte a anului – duminică, 8 septembrie. În exclusivitate, Realitatea.net a intrat în posesia unui pasaj din mult-așteptatul volum aflat sub semnătura liderului PNL și, totodată, al Senatului României.

Cartea „În slujba Țării” se va lansa duminică, 8 septembrie.

Lansarea vine la doar câteva zile după ce PNL a dat publicităţii un videoclip de promovare a cărţii, care include imagini din cariera militară a lui Nicolae Ciucă. Mai exact, vorbim despre fragmente de pe frontul din Afganistan şi Irak, în care apare şi Ciucă, pe atunci comandant al Batalionului 26 Infanterie Neagoe Basarab.

Totodată, videoclipul a reprezentat și primul spot de prezidențiabil al lui Nicolae Ciucă la alegerile pentru cea mai importantă funcție în stat.

Pentru a arunca o privire în conținutul ei, Realitatea.net vă oferim un pasaj în exclusivitate din aceast[ carte:

„Dacă socotesc bine, am purtat uniforma militară, de la intrarea în Liceul militar și până la trecerea în rezervă, timp de treizeci și opt de ani. O viață de om. Uniforma a urmat destinul familiei mele. Bunicii mei, spuneam, au fost amândoi veterani de război. Și unul, și celălalt s-au întors acasă, după demobilizare, îmbrăcați cu straiele de soldat pe care au mai continuat să le poarte, dintr-o stranie obișnuință, mergând printre oameni sau făcând treburile casei.

Tata a purta uniforma de subofițer până la ieșirea la pensie. Eu am avut șansa să port uniforme succesive, funcție de poziția pe care o aveam în armată. Am păstrat uniforma de serviciu, am pregătit-o pe umeraș și nu m-am mai atins de ea. Deși gradul de general îmi permite să port la anumite festivități uniforma de gală, după trecerea în rezervă, în 2019, n-am mai îmbrăcat-o. E un sentiment pe care mi-e greu să-l explic.

Mi-e dor să îmbrac din nou uniforma, dar gândul că apoi va trebui să o las iarăși mă întristează. Uniforma de serviciu, pe care am îmbrăcat-o până în clipa trecerii în civilie, stă, curățată și apretată, așteptând clipa în care mă va îmbrăca pentru ultima oară. În slujba Țării, p.49-50 Cartea va putea fi citită gratuit, în format digital, de către oricine va accesa site-ul www.nicolaeciuca.ro.

Cei care o fac sunt incurajați să doneze pentru Asociația Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilități ,,Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir”. În această lucrare, candidatul Partidului Național Liberal la președinția României își prezintă experiențele acumulate în peste 30 de ani, ca militar, ministru, prim-ministru, președinte al Senatului, dar și ca președinte al PNL. Sunt redate atât momente personale din copilărie și tinerețe, cât și episoade din perioada militară sau din mediul politic.

Partea a doua a cărții conține elemente ale viziunii sale de candidat la președinția României, în domenii precum economie, justiție, infrastructură, familie, educație sau sănătate. Nicolae Ciucă se consideră un om politic atipic, care a mers pe un alt drum decât majoritatea politicienilor de astăzi: “S-a vorbit mult despre faptul că <> al politicii românești. Și e adevărat. Nu sunt un om politic tipic. Și veți vedea în această colecție de gânduri și povești de viață care e crezul meu. Sunt un om muncitor, cu credință și frică de Dumnezeu.”