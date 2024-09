NICOLAE CIUCĂ SUSȚINE DEZVOLTAREA MEDIULUI RURAL PRIN ATRAGEREA DE INVESTIȚII

Preşedintele PNL Nicolae Ciucă susţine că mediul rural este în continuare plin de oportunităţi şi orice localitate poate să se dezvolte, cu condiţia să atragă investitori şi să se cheltuiască eficient fondurile europene şi banii de la bugetul naţional. Afirmațiile au fost făcute în timpul unei vizite în judeţul Dolj. Aici, liderul PNL a vizitat o fermă de găini din comuna Rojişte, cu o producţie de 70.000 ouă/zi, care are o reţea extinsă de distribuţie, precum şi o orezărie din zonă, de 300 ha, o investiţie româno-spaniolă.

„Mă bucur să văd când economia locală înfloreşte în comunităţile mici, iar nivelul de trai al oamenilor creşte, pe măsură ce apar noi locuri de muncă. Este şi cazul comunei Rojişte, din judeţul Dolj, pe care am vizitat-o astăzi. Am văzut o fermă de găini cu o impresionantă producţie, de 70.000 ouă/ zi, care are o reţea extinsă de distribuţie. Avicola Rojişte este o afacere românească şi e exemplul perfect că se poate face profit şi crea locuri de muncă şi în rural, pentru că mediul de afaceri de aici este în continuare plin de oportunităţi. Am vizitat apoi orezăria de aici, o plantaţie unică în Dolj, care ocupă o suprafaţă de aproape 300 de hectare şi este o investiţie româno-spaniolă. Proprietarii reinvestesc profitul pentru a se extinde, a îmbunătăţi tehnic echipamentele şi a creşte calitatea producţiei care merge – în mare parte – la export”, a scris Ciucă pe Facebook.

Potrivit preşedintelui PNL, administraţiile locale liberale din fiecare comunitate „demonstrează că orice localitate poate să se dezvolte”. „Cheia este atragerea de investitori şi cheltuirea eficientă a fondurilor europene şi a banilor de la bugetul naţional\”, a transmis Ciucă.

Tot sâmbătă, liderul PNL a participat şi la inaugurarea bazei sportive Prof. Ghiţă Iovan Valentin, din municipiul Calafat.