Muzeul Brăilei „Carol I” se alătură muzeelor din România, organizând cea de-a XIX-a ediție a evenimentului cultural Noaptea Muzeelor.

Cu acest prilej, organizatorii vă invită sâmbătă, 13 mai 2023, între orele 16.00 – 24.00, la toate secțiile și sediile Muzeului Brăilei „Carol I”, pentru a vizita expozițiile existente și a participa la activitățile incluse în program.

PROGRAM

LA SEDIUL MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I” (Piaţa Traian nr. 3)

Corp A

• Între orele 16.00 – 24.00: Vizitarea expoziţiei permanente de arheologie şi istorie „Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos”; vizitarea expoziţiilor temporare „Meșteșuguri tradiționale de Sfintele Sărbători” – obiecte din Colecțiile de artă populară Maria și Nicolae Zahacinschi; Iancu Mocanu | „Automobilul și regulile rutiere în România. Începuturi…” | „Fondul cultural Anca Dumitrescu”. Memoriale, artă plastică, artă decorativă. Piese provenite din zestrea lui Nedelcu Chercea | „Împreună pentru Ucraina”.

• Între orele 16.00 – 17.00: Recital susținut de Grupul vocal „Steluțe Dunărene”, coordonat de prof. Liliana Toader.

• Între orele 17.00 – 18.00: Program artistic – muzică cultă instrumentală, vocală și tradițională – susținut de elevi de la Liceul de Arte „Hariclea Darclée”, coordonați de prof. Adriana Burcă, prof. Costel Ciupercă, prof. Iosif Cojocaru, prof. Ionel Filip, prof. Petrea Gogu, prof. Adriana Toma, prof. George Tudose; corepetitori: prof. Gianina Ghionea și prof. Costel Costandache. (director: prof. Gheorghe Antonescu)

• Între orele 18.00 – 18.45: Program muzical – susținut de elevi de la Școala Populară de Arte și Meserii „Vespasian Lungu”: pian – clasele prof. Laura Vermeşan, prof. Geanina Onodi | muzică uşoară – clasele prof. Marius Şerban, prof. Marian Stoian, prof. Raluca Ciucă, prof. Gabriela Vizuroiu, prof. Ana-Maria Baciu, prof. Cristian Şonea | muzică tradiţională românească – clasele prof. Viorel Toader, prof. Marieta Ion, prof. Nicolae Mircea. (manager: dr. Cristian Morozan)

• Între orele 18.45 – 19.10: Corul mixt „Trison” al Școlii Populare de Arte și Meserii „Vespasian Lungu”, dirijori: prof. Marcica și Ștefan Lupu. (manager: dr. Cristian Morozan)

• Între orele 19.10 – 19.25: Povești despre clădirile orașului nostru. Prezintă: Viorel Stoian, șef Secția Istorie Modernă și Contemporană; dr. Niculina Dinu, muzeograf – Secția Istorie Modernă și Contemporană.

• Între orele 19.25 – 20.00: „Feminitatea de altădată”. Prezentare de costume de epocă. Prezintă: Aura Călin – Boutique By Doar Aura.

• Între orele 20.00 – 20.15: Povești despre clădirile orașului nostru. Prezintă: Viorica Preda, muzeograf; dr. Adrian Trifan, cercetător – Secția Istorie Modernă și Contemporană.

• Între orele 20.15 – 20.45: Cântece și jocuri populare specifice Bărăganului, cu Ansamblurile Primăriei comunei Unirea, coordonat de Lenuța Puia, instructor coregraf. Primar: Teodora Puia.

• Între orele 20.45 – 21.10: Recital de cântece patriotice susținut de Corul „Nectar”, coordonat de Virgil Burcuș, Asociația Grupul de Inițiativă Viziru, com. Viziru.

• Între orele 21.10 – 21.35: Dansuri tradiționale cu Ansamblul Folcloric „Mușețeanca”, instructor și coregraf Titica Ioniță, Însurăței.

• Între orele 21.35 – 22.00: Dansuri tradiționale cu Ansamblul Folcloric „Garofița” din sat Lanurile, com. Viziru, coordonat de Silviu-Daniel Ivan; prof. coregraf Marius Sandrino Epure.

• Între orele 22.00 – 22.45: Recital Extraordinar de Muzică Jazz, susținut de Ansamblul de suflători și percuție RHINE RIVER RAMBLERS din cadrul Orchestrei militare de suflători a SUA dislocată în Europa / Africa.

• Între orele 22.45 – 23.10: Dansuri tradiționale cu Ansamblul Folcloric „Hora Măxinenilor”, instructor și coregraf Titica Ioniță, com. Măxineni.

• Între orele 23.10 – 23.35: Dansuri tradiționale cu Ansamblul Folcloric „Vulturașul” din com. Mircea Vodă, coordonatori Lenuța Fuior și Iuliana Găzdoiu, instructor și coregraf Titica Ioniță.

• Între orele 23.35 – 24.00: Karaoke. Cântece cu tematică istorică. Coordonator: Viorica Preda, muzeograf – Secția Istorie Modernă și Contemporană.

Curtea interioară

• Între orele 17.30 – 18.00: Program artistic susținut de Ansamblul „Valurile Dunării” al Casei de Cultură a Municipiului Brăila, dirijor prof. Marius Anghelescu. (manager: Mircea Ciucașu)

• Între orele 19.45 – 20.00: Program artistic susținut de Ansamblul Folcloric „Vulturașul” din com. Mircea Vodă, coordonatori Lenuța Fuior și Iuliana Găzdoiu, instructor și coregraf Titica Ioniță.

• CORP A. CENTRUL DIVERSITĂŢII CULTURALE (intrare separată din Piaţa Traian nr. 3)

• Între orele 16.00 – 24.00: Vizitarea expoziţiilor temporare „Buna Vestire” / Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Expoziția include: ICOANE și OBIECTE LITURGICE din secolul al XIX-lea – din colecțiile Bisericii Buna Vestire „Greacă” Brăila | ICOANE, PICTURĂ, TAPISERIE, FOTOGRAFIE semnate de artiştii plastici (din Brăila, Brașov, București și Galați): Jana Andreescu, Gheorghe Andreescu, Irina Ariton, Marilena Ioanid, Irina Ionescu Berechet, Cristina Aurelia Ionescu Berechet, Elena Salomeea Kaloxilos Moraru, Gheorghe Mosorescu, Iulia Pastorcici, Dennis Teodorescu, Marius Teodorescu, Traian Tsamuris | Obiecte din colecțiile Comunității Elene Brăila și handmade realizate de Elena Salomeea Kaloxilos Moraru și Florentina Snae | „Colecții și colecționari. Radiouri din perioada 1925 – 1965”. Colecția ing. Nicușor Popoacă | „Brăila de altădată… Cărți poștale și fotografii de epocă”. Colecția Valerică Butoi. Scurte prezentări: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice.

• Povești despre Brăila, muzică și cărți. Călătorii culturale:

• Între orele 16.00 – 16.30: „Valori culturale ale Comunității Rrome Brăila” | „Muzeul virtual al culturii rrome” | „Meșteșuguri rrome”. Mini-expoziţie cu lucrări de pictură ale elevilor de la Școala Gimnazială „Anton Pann”, coordonator: prof. Elena Salomeea Kaloxilos Moraru, artist plastic. Prezintă: prof. Gina Anton, inspector școlar; Daniel Caraivan, președintele Asociației „DANROM” Făurei, partener local al proiectului „Putem mai mult împreună”; Nicu Anton, mediator școlar, Școala Gimnazială „Anton Pann” Brăila.

• Între orele 16.45 – 17.30: „Simbolul florilor în arta și cultura turcă”. Mini-expoziţie cu obiecte din colecțiile Comunității Turce Brăila. Prezintă: Renan Rustem, președintele Comunității Turce Brăila | Audiție: muzica lui Grigore Kiazim.

• Între orele 17.30 – 18.00: „Plantele în credințele și tradițiile rușilor lipoveni”. Mini-expoziţie din colecțiile Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila. Prezintă: prof. Maria Milea, președinte și prof. Ana Oprea, secretar al Comunității Ruşilor Lipoveni Brăila | Mini-expoziţie cu lucrări de pictură semnate Paul Petrov, artist plastic | Audiție Ansamblul „Tihi Dunai” al Comunităţii Rușilor Lipoveni Brăila.

• Între orele 18.45 – 19.15: „Trandafirul bulgăresc”. Prezintă: prof. Maria Gancev, preşedintele Asociaţiei „Hristo Botev” a Bulgarilor din Brăila. | Mini-expoziţie cu lucrări de pictură și icoane semnate Nela Constantinescu, artist plastic.

• Între orele 20.00 – 20.30: „Istoria cărților poștale. Brăila de altădată în imagini de colecție”. Întâlnire cu Valerică Butoi, colecționar și prezentare expoziție.

• Între orele 20.30 – 20.45: „Tradiții grecești”. Prezintă: Adrian Mavrochefalos, președintele Comunității Elene Brăila | Prezentare expoziția „Buna Vestire” / Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Întâlnire cu artiştii plastici.

• Între orele 21.45 – 22.00: Recital de muzică din perioada Renașterii, susținut de Grupul „Anonim Consort” al Casei de Cultură a Municipiului Brăila, coordonat de prof. Dumitru Popescu. (manager: Mircea Ciucașu)

• Între orele 22.00 – 22.10: „Tradiții evreiești: muzica klezmer”. Prezintă: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice | Mini-expoziţie din colecțiile Comunităţii Evreilor Brăila | Audiție muzică klezmer. (preşedinte: prof. Nadia Ustinescu).

• Între orele 22.20 – 22.30: „Povești cu miere. Mierea de-a lungul timpului și în tradițiile și gastronomia comunităților etnice”. Prezintă: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice și Loredana Iorga, reprezentant „Honey Loriana”.

• Între orele 22.30 – 23.00: „Colecții și colecționari. Radiouri din perioada 1925 – 1965”. Întâlnire cu ing. Nicușor Popoacă, colecționar și prezentare expoziție. | Proiecție video – înregistrare de la TVR 1, din Emisiunea Europolis – despre expoziția „Radiouri din perioada 1925 – 1965. Colecția ing. Nicușor Popoacă” și „Personalități brăilene, Brăila și România multietnică de altădată” (25 minute) cu: Camelia Hristian, șef Serviciul Relații Publice. Realizatori: Nicoleta Dumitrache, jurnalist și Iulian Ene, director de imagine (TVR 1).

• Între orele 23.00 – 23.10: „Povești cu Lavandă. Istoria și lumea lavandei”. Prezintă: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice și Lăcrămioara Simona Mardare – Țiripa, reprezentant Lavandă Bio Brăila.

• Între orele 23.10 – 23.20: „ Za’atar mix. Condimentele și rodia în cultura mediteraneană”.

• Între orele 23.20 – 23.30: „La masă cu armenii” | Audiție duduk.

• Între orele 23.30 – 24.00: „Povești armânești”. Audiție muzică armânească.

Alți parteneri: • Za’atar Vulcan București; • Florăria Lena.

Scurte prezentări și moderator: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice, coordonatoarea Centrului Diversității Culturale.

În faţa Centrului Diversităţii Culturale

Standuri: • Produse apicole „Honey Loriana” – Loredana Iorga • Lavandă Bio Brăila – Lăcrămioara Simona Mardare – Țiripa • Katiușa Design Jurilovca și Cafea turcească la nisip – Valentina Grigore • Cofetăria Marshal Brăila – Bogdan Monahov; • Cămara cu fructe – Simion Ason; • „La Brăila-n port. Povești și noduri marinărești” – Costel Mândroiu; • Personaje de poveste croșetate – Marioara Pîrlitu • Costume populare și broderii – Geanina Matei • Școala de macrame – Enjoy progress – Gabriela Burcuș • Florărie.

• Între orele 16.30 – 16.45: Recital de dansuri rrome susținut de Grupul „Rromano ilo” al Școlii Gimnaziale „Anton Pann” Brăila, coordonat de prof. Mădălina Anton. (director: prof. Mihaela Râpa)

• De la ora 17.00: Concurs de Șah pe echipe de clotz – Even64Chess Brăila, coordonat de Iulian Preda, președintele Clubului Sportiv de Șah „Micul Prinț” Brăila.

• Între orele 18.00 – 18.30: Recital susţinut de Radu Adrian Ioniță, membru al Comunității Rușilor Lipoveni din Brăila, elev al Liceului de Arte „Hariclea Darclée” – secția Actorie și al Școlii Populare de Arte și Meserii „Vespasian Lungu” – secția Canto Popular, prof. Marieta Ion și prof. Maria Milea. (preşedinte: prof. Maria Milea)

• Între orele 18.30 – 18.45: Recital de muzică rusească susținut de Valentina Grigore, membră a Comunității Rușilor Lipoveni din Jurilovca.

• Între orele 19.15 – 19.30: Recital de muzică bulgărească susţinut de Grupul vocal „Borianca” al Asociaţiei „Hristo Botev” a Bulgarilor din Brăila, coordonat de prof. Anastasia Andriev, vicepreședinte. (preşedinte: prof. Maria Gancev)

• Între orele 19.30 – 19.40: Moment artistic susținut de refugiații ucraineni. Coordonator: prof. Nina Brajenco (Ucraina).

• Între orele 19.40 – 20.00: Simion Ason și amicii săi, Enat – cazacii, cu o prezentare de costume și obiecte de colecție.

• Între orele 20.45 – 21.15: „Teach me to dance!” (Alexis Zorbas). Spectacol de dansuri greceşti, susţinut de Ansamblul „Parnassos” al Comunităţii Elene Brăila, coordonat de Eugen Daniel Ioanides și prof. Filippos Delviniotis (preşedinte: Adrian Mavrochefalos)

• Între orele 21.15 – 21.45: Cântece de tavernă, interpretate de Kostas Bogdanos.

• Între orele 22.10 – 22.20: Dansuri tradiționale evreiești, cu Grupul „Bucuria”, coordonat de prof. Adriana Elena Dumitrescu, membră a Comunităţii Evreilor Brăila, director Liceul Tehnogic „Anghel Saligny” și prof. Stanciu Marian. (preşedinte: prof. Nadia Ustinescu)

• Între orele 22.30 – 22.35: Moment artistic susținut de Loriana Iorga.

• Între orele 22.35 – 23.00: Tango cu Comunitatea de Tango Brăila – Galați.

• Între orele 23.00 – 24.00: Recital Café Concert, șlagăre de altădată și cântece de la Cenaclul „Flacăra”, susținut de Dănuț Cătălin Zaharia.

• Între orele 23.15 – 23.30: Demonstrație de dansuri latino americane, Școala City Dance Brăila, instructor: Denis Marcadone.

Prezintă: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice, coordonatoarea Centrului Diversității Culturale.

Corp B. GALERIILE DE ARTĂ „GHEORGHE NAUM” (Piaţa Traian nr. 3, intrarea prin str. Galaţi)

• Între orele 16.00 – 24.00: Vizitarea expoziției temporare.

• Între orele 17.00 – 17.30: Vernisajul expoziţiei temporare „Centenar Mimi Șaraga Maxi”. Opere de pictură și grafică din colecția Muzeului Brăilei „Carol I”, curator: Alina – Ruxandra Mircea, șef Secția Artă.

Corp C. SECŢIA ARTĂ (Piaţa Traian nr. 3)

• Ora 16.00: Inaugurarea noilor expoziții permanente: Sala „Secolul al XIX-lea” și Sala „Pictură românească modernă”, curator: Alina-Ruxandra Mircea, șef Secția Artă.

• Între orele 16.00 – 24.00: Vizitarea expoziţiilor permanente de artă.

Corp C. CENTRUL MEMORIAL „NAE IONESCU, VASILE BĂNCILĂ, ANTON DUMITRIU, ANA ASLAN, EDMOND NICOLAU, VALERIU DINU” (Piaţa Traian nr. 3, intrarea prin str. Galaţi)

• Între orele 16.00 – 24.00: Vizitarea expoziţiilor permanente.

CENTRUL CULTURAL „NICĂPETRE” (Str. Belvedere nr. 1)

• Între orele 16.00 – 24.00: Vizitarea expoziţiei permanente de sculptură.

• Ora 17.00: Expoziție și demonstrație practică a artistei ceramist Ionela Mihuleac, „Cucuteni – arta ceramicii în antichitate și astăzi”, curatori: conf. univ. dr. Zamfir Bălan, cercetător și Alina-Ruxandra Mircea, șef Secția Artă.

• Între orele 18.00 – 18.30: Recital de muzică renascentistă, susținut de Grupul „Anonim Consort”, al Casei de Cultură a Municipiului Brăila, coordonat de prof. Dumitru Popescu. (manager: Mircea Ciucașu)

• Între orele 18.30 – 19.30: Recital susținut de Grupul folk „Generații” al Casei de Cultură a Municipiului Brăila, coordonat de prof. Dumitru Popescu. (manager: Mircea Ciucașu)

• Între orele 20.00 – 23.00: Performance și expoziție: Raluca Spătaru Iancu, „Întoarcerea fiului risipitor”, curator: Alina-Ruxandra Mircea, șef Secția Artă.

CASA MEMORIALĂ „PANAIT ISTRATI” (Grădina Publică)

• Între orele 16.00 – 23.00: Vizitarea expoziţiei permanente „Panait Istrati”.

• Ora 20.30: Recital de muzică folk, susținut de prof. Florin Lazăr și invitații săi de la Școala Populară de Arte și Meserii „Vespasian Lungu”. (manager: dr. Cristian Morozan).

CASA MEMORIALĂ „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS” (Str. Cetăţii nr. 70)

• Între orele 16.00 – 22.00: Vizitarea expoziţiei permanente „Dumitru Panaitescu Perpessicius” şi a expoziţiei temporare „Ana Aslan, un destin fascinant”, cu piese inedite din colecția „Ana Aslan”, curator: Liliana Șerban, șef Secția Memoriale.

• Audiții de înregistrări cu conferințe susținute de Dumitru Panaitescu Perpessicius la Radio România.

CASA MEMORIALĂ „FĂNUŞ NEAGU”, Com. Grădiştea

• Între orele 16.00 – 22.00: Vizitarea expoziţiei permanente.

• „Împreună cu Fănuș Neagu”. Seară de lectură.

SECŢIA ETNOGRAFIE (Str. Polonă nr. 14)

• Între orele 16.00 – 24.00: Vizitarea expoziţiei permanente şi a expoziţiilor temporare: „Ceramică tradițională din Oltenia” din colecțiile Muzeului Olteniei Craiova | „Măestrie şi culoare în universul satului românesc”. Port tradiţional românesc, din colecţiile Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, jud. Argeş.

• Între orele 16.30 – 24.00: „Povești cu ii și cu domnițe”. Prezintă: Armanda Filipine, jurnalist „Braila Chirei”. Participă: elevii clasei a II-a A, însoțiți de prof. Veronica Lacurezeanu, de la Colegiul Național Pedagogic „D. P. Perpessicius”; elevi și profesori de la alte instituții de învățământ.

• Între orele 16.15 – 17.00: Program artistic susținut de Ansamblul „Valurile Dunării” al Casei de Cultură a Municipiului Brăila, dirijor prof. Marius Anghelescu. (manager: Mircea Ciucașu)

• Între orele 17.00 – 17.30: Recital de muzică tradițională românească, susținut de Grupul vocal folcloric „Chiralina”, coordonat de prof. Maria Radu.

• Între orele 17.30 – 18.00: Jocuri tradiționale din zona Bărăganului, cu Ansamblul „Dunărenii” din comuna Chiscani, coordonat de Neculai Ciurea, instructor.

• Între orele 18.00 – 18.30: Recital de cântece populare susținut de Corul „Nectar”, coordonat de Virgil Burcuș, Asociația Grupul de Inițiativă Viziru, comuna Viziru.

• Între orele 18.30 – 19.00: Recital susținut de Grupul vocal „Steluțe Dunărene”, coordonat de prof. Liliana Toader.

• Între orele 19.00 – 19.15: Dansuri tradiționale cu Ansamblul Folcloric „Garofița” din sat Lanurile, comuna Viziru, coordonat de Silviu-Daniel Ivan; profesor coregraf Marius Sandrino Epure, Palatul Copiilor Brăila. (manager: Ghiță Nedelcu)

• Între orele 20.00 – 20.30: Dansuri tradiţionale greceşti, cu Ansamblurile „Pandora” şi „Pandora Junior” ale Asociaţiei Culturale Filo-Elene „Eleftheria” Brăila. (preşedinte: Constantin Haraga)

• Standuri: Poem Cafe și Poem Chocolat – Vera Maxim.

ŞTIINŢELE NATURII (Aleea Parcului nr. 1 – Parcul Monument)

• Între orele 16.00 – 22.00: Vizitarea expoziţiei permanente şi a fotoexpoziţiei temporare „Dunărea, Regina Europei”. Acvarii.

• Între orele 16.00 – 22.00: Proiecţie de film documentar „Dunărea, Amazonul Europei”. Prezintă: dr. Nicolae Onea, șef Secția Științele Naturii.

ALTE INSTITUȚII

TEATRUL „MARIA FILOTTI” BRAILA. Holul Monumental (Strada Mihai Eminescu nr. 2)

• Între orele 16.00 – 24.00: Expoziția ROLAND PANGRATI | Highlights. Expoziție de Artă Vizuală.

ȘCOALA POPULARĂ DE ARTE ȘI MESERII „VESPASIAN LUNGU” (Str. Mărășești nr. 1)

• Între orele 16.30 – 17.30: Program artistic și expoziție de Pictură, Grafică și Fotografie.

Intrarea este liberă.

Sursa: Realitatea de Braila