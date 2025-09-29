NOUA CARTE ELECTRONICĂ DE IDENTITATE: APLICAŢIA CARE CITEŞTE DATELE DE DOMICILIU, DISPONIBILĂ DE LUNI

Aplicaţia RoCEIReader, care citeşte datele de domiciliu din noua carte electronică de identitate (CEI), este disponibilă începând de luni, 29 septembrie, a anunţat Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Potrivit MAI, acest instrument digital este „sigur”, permite citirea rapidă a datelor din CEI, inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip.

Aplicația, disponibilă gratuit

Ministerul Afacerilor Interne a precizat că aplicaţia RoCEIReader este disponibilă gratuit în Google Play şi că va fi disponibilă, în curând, şi în App Store.

„Autorităţile publice şi instituţiile private pot utiliza aplicaţia pentru verificarea rapidă şi sigură a adresei de domiciliu, eliminând birocraţia şi reducând timpul de procesare a solicitărilor RoCEIReader respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică, asigurând protecţia deplină a datelor personale”, a explicat MAI.