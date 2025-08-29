O NAVĂ DE RECUNOAȘTERE A MARINEI UCRAINENE, LOVITĂ DE O DRONĂ RUSEASCĂ ÎN DELTA DUNĂRII

Rusia a publicat imagini cu atacul asupra unei nave de recunoaștere a Marinei ucrainene, produs joi după-amiază pe brațul Chilia al Dunării.

Forțele navale ucrainene au confirmat că nava-radar „Simferopol” a fost grav avariată în urma exploziei, iar un marinar a murit. Alții au fost răniți sau sunt dați dispăruți.

„Referitor la informațiile despre lovirea uneia dintre navele Forțelor Navale: confirmăm faptul atacului asupra navei, în acest moment are loc eliminarea consecințelor. Majoritatea echipajului se află în siguranță. Continuă căutarea câtorva marinari. Din păcate, un membru al echipajului a murit, iar câțiva au fost răniți”, a declarat purtătorul de cuvânt al Forțelor Navale Ucrainene, Dmytro Pletenciuk, citat de Obozrevatel.

Ministerul rus al Apărării a susținut că forțele ruse au atacat nava cu o dronă navală de suprafață (USV) în apropiere de gura de vărsare a Dunării. Imagini geolocalizate publicate pe 28 august arată că forțele ruse au lovit vasul Simferopol în timp ce se afla la aproximativ 25 km de gura de vărsare, la est de Izmail, în regiunea Odesa.

Citat de Institutul american pentru Studiul Războiului, un blogger militar afiliat Kremlinului a afirmat că atacul asupra Simferopol este cel mai îndepărtat atac efectuat de forțele ruse asupra unei ținte de pe Dunăre.

Rușii susțin că ambarcațiunea s-ar fi scufundat, ceea ce ar putea afecta traficul comercial fluvial pe brațul Chilia.

Nu este clar dacă drona a trecut prin apele românești sau dacă a intrat pe un canal aflat integral sub control ucrainean.

Deocamdată, autoritățile de la București nu au comentat atacul.

Nava medie de recunoaștere Simferopol, din proiectul „Laguna”, a fost construită la șantierul naval „Kuznia na Rybalskomu” din Kiev.

A fost lansată la apă pe 23 aprilie 2019. În octombrie același an, Simferopol a finalizat trecerea pe uscat de-a lungul Niprului, de la Kiev la Herson, ajungând ulterior la Odesa.

Ulterior, nava a fost echipată suplimentar la șantierul „Sudnoverf Ukraina”, iar pe 30 ianuarie 2020 a ieșit pentru prima dată singură în mare, la probele de navigație.

Conform caracteristicilor tehnice, echipajul navei Simferopol este format din 29 de persoane.

La sfârșitul lunii iulie, Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei a confirmat că, în timpul unui atac nereușit asupra localității Pivdenne, regiunea Odesa, la începutul lunii iunie, Rusia ar fi putut folosi drona sa navală experimentală de tip Murena-300. Potrivit serviciilor de informații, aceasta reprezintă o amenințare serioasă pentru locuitorii civili ai regiunilor de coastă.

Anterior, șeful GUR, Kirilo Budanov, a declarat că, după succesele dronelor navale ucrainene, Rusia a început și ea să dezvolte astfel de aparate fără echipaj. Prototipuri experimentale au fost trimise către Pivdenne, dar acestea s-au autodistrus înainte de a ajunge în apele teritoriale ucrainene.