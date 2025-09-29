PACIENȚII ONCOLOGICI POT PRIMI 100% DIN VALOAREA ACTIVULUI PERSONAL LA PILONUL 2 DE PENSII, ÎNTR-O PLATĂ UNICĂ

Pacienții oncologici pot primi, la cerere, 100% din valoarea activului personal la Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică, a hotărât, luni, 29 septembrie, Comisia de buget-finanţe a Senatului, prin adoptarea unui raport cu amendamente admise la proiectul legii referitor la plata pensiilor private, iniţiat de Guvern.

Potrivit proiectului, în forma Guvernului, persoanele care aleg să retragă banii din Pilonul 2 – pilonul obligatoriu administrat privat – vor primi iniţial doar 30% din sumă, iar plata pentru restul banilor va fi eşalonată pe opt ani.

Dezbateri aprinse în Comisia de buget-finanţe a Senatului

În comisie au avut loc dezbateri aprinse la amendamentul ce prevede ca de aceeaşi facilitate precum bolnavul oncologic să beneficieze şi persoanele cu afecţiuni cronice debilitante şi/sau consumptive, din categoria afecţiunilor cardiovasculare, pulmonare, neurologice, renale, digestive, ginecologice, osteo-articulare, urologice, bolilor rare, infecţiilor cu virusuri hepatice, infecţiei HIV, TBC, precum şi categoria bolnavilor cu comorbidităţi.

„Este un număr foarte mare de cazuri introduse prin acest amendament, nu sunt cazuri extreme. Recomandarea OCDE este foarte clară: excepţii pentru fonduri mici sau circumstanţe extreme. Practic, se deschide o cutie a Pandorei în care excepţia devine o regulă”, a spus vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară Dan Armeanu, la prima dezbatere asupra acestui proiect, de săptămâna trecută, din Comisia senatorială de buget, potrivit Agerpres.

Preşedintele Comisiei pentru muncă a Senatului, Maria Horga (PNL), a explicat, la dezbaterile de luni din comisie, că pentru amendamentul în favoarea bolnavilor oncologici a fost luată în considerare speranţa de viaţă mai scăzută a acestora.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a apreciat că persoana care a contribuit la Pilonul 2 trebuie să decidă singură ce face cu banii săi şi a susţinut că are loc o discriminare între bolnavi oncologici şi bolnavi cu alte afecţiuni.

Senatorul Pace-Întâi România (PIR) Dorin Petrea, care a pledat, la rândul său, pentru aceeaşi facilitate de retragere unică a banilor din Pilonul 2 pentru toţi cei grav bolnavi, a evidenţiat că statisticile indică bolile cardiovasculare ca prima cauză de deces în România.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private şi raportul comun al Comisiilor de buget şi de muncă vor intra, luni, în dezbaterea plenului Senatului, ca prim for legislativ sesizat.