PARCHETUL GENERAL ȘI POLIȚIA, SESIZATE DE AEP ÎN LEGĂTURĂ CU FINANȚAREA CAMPANIEI LUI CĂLIN GEORGESCU

AEP a sesizat organele de urmărire penală să cerceteze afişele electorale apărute fără codul de identificare al mandatarului financiar.

Parchetul General și Poliția au fost sesizate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) în legătură cu finanțarea campaniei lui Călin Georgescu. Anunțul a fost făcut, joi, 28 noiembrie, de președintele AEP, Toni Grebă.

AEP a sesizat organele de urmărire penală să cerceteze afişele electorale apărute fără codul de identificare al mandatarului financiar.

„Sesizările care au ajuns la Autoritatea Electorală Permanentă cu dovezi cu privire la faptul că în anumite localităţi, inclusiv pe panourile oficiale de afişaj ale competitorilor politici, au apărut afişe cu candidaţi care, inclusiv despre ce vorbeaţi dumneavoastră, care nu aveau inscripţionată identificarea, codul de identificare nu era inscripţionat al mandatarului financiar şi deci el era un afiş, ca să zic aşa, care era anonim.

Am solicitat organelor de urmărire penală din localitatea din judeţele respective să facă verificări pentru a stabili unde au fost imprimate acele afişe, cine le-a plătit, pentru ca apoi să poată să facă o legătură de cauzalitate între cel care a comandat afişele, le-a utilizat şi un anume competitor politic şi în funcţie de asta să ia măsurile legale corespunzătoare”, a spus Toni Greblă la Digi24, întrebat în legătură cu afişe cu Călin Georgescu apărute în ultima perioadă şi faptul că acesta a declarat la AEP zero cheltuieli în campania electorală.

AEP, solicitare către ANAF

De asemenea, AEP a solicitat ANAF să verifice principalii influenceri din România pentru a vedea dacă au fost plătite sume din conturile de campanie electorală ale candidaţilor.

„Am solicitat ANAF pentru ca în mediul virtual să verifice la influencerii principali din România dacă au fost plătite sume din conturile personale sau din conturile de campanie electorală ale candidaţilor şi care eventual nu au fost transmise Autorităţii Electorale Permanente”, a spus Toni Greblă.

Întrebat în legătură cu faptul că unii influenceri au spus că au fost plătiţi, Toni Greblă a spus:„Poate să fie un început de dovadă”.

„Acele sume trebuie comunicate şi ANAF, astfel încât numai ANAF are competenţa să verifice dacă aceştia au fost plătiţi pentru publicitate politică, de cine anume au fost plătiţi. Şi apoi, sigur, se face ancheta respectivă pentru a vedea ce legătură de cauzalitate este între cel care a plătit campania electorală în mediul online şi un candidat, un anume candidat la alegerile pentru preşedintele României”, a adăugat președintele AEP, potrivit Agerpres.

Totodată, Toni Greblă a spus că AEP a făcut sute de sesizări la platformele media, la principalele platforme – Meta, Tiktok, Facebook şi altele atunci când a fost sesizată cu ‘posibilă reclamă politică care conţine defăimări, dezinformări, fake news-uri sau nu este însuşită de un anume competitor politic’, solicitând să le îndepărteze din mediul virtual.

Întrebat cum se poate ca un candidat să aibă afişe şi să fie activ în mediul online fără a cheltui vreun ban, Toni Greblă a răspuns: „E o întrebare legitimă la care cei în drept, după o verificare amănunţită, după o anchetă, pot să tragă concluzii’.

„Sigur că poţi să candidezi, să nu faci nicio campanie şi întâmplător să iei câteva sute de voturi. Este numai teoretic. Nu aş intra în speculaţii, pentru că am spus, Autoritatea Electorală îşi vede numai de atribuţiile sale. Sunt alte organe care trebuie să facă cercetări. În mediul politic poate să existe astfel de dispute. Noi ne menţinem în a verifica strict legalitatea veniturilor, o campanie electorală care să fie transparentă şi însuşită de competitorii politici. Atunci când constatăm încălcări, luăm măsurile de rigoare”, a adăugat Toni Greblă.

„Am aplicat mai multe sancţiuni, am aplicat sancţiuni inclusiv unor site-uri de ştiri şi unor posturi de televiziune care au publicat sondaje de opinie duminică, înainte de ora 21,00, aşa încât noi ne-am făcut datoria atunci când am fost sesizaţi, am aplicat tuturor sancţiunile prevăzute de lege”, a menționat Toni Greblă, referitor la sancțiunile aplicate.

„În ceea ce priveşte AEP, sancţiunile sunt clare: confiscarea sumelor, aplicare unei amenzi contravenţionale şi, obligatoriu, sesizarea organelor de urmărire penală, dacă constatăm că există indicii cu privire la săvârşirea unor infracţiuni”, a mai spus Toni Greblă, întrebat privind sancţiunile în cazul în care se va face legătura între afişe şi faptul că nu au fost declarate sumele cheltuite.