Sâmbătă, 20 februarie, PLUS Brăila și-a înființat filialei municipală, iat președinte a fost ales Paul Pruș, profesor la Colegiul Național Gheorghe Murgoci și membru marcant al PLUS Brăila.

Biroul ales al filialei municipiului Brăila are următorii membri:

Președinte – Paul Pruș

Secretar General – Bogdan George

Responsabil Comunicare – Daniel Stan

Responsabil departament financiar – Andreea Căpităneanu

Responsabil Politici Publice – Oprea Sinca

Responsabil organizare și campanii – Viorica Iordache

Responsabil recrutare – Silviu Ioniță.

”Înființarea filialei municipale este un pas important în procesul pe care l-am început anul trecut, de a crește și dezvolta PLUS în întregul județ. Dezvoltarea organizației și atragerea de noi membri, de personalități ale comunității, de oameni respectați de brăileni sunt obiective importante pentru noi ca partid și pentru mine personal, în calitate de președinte al Biroului Județean. Le mulțumesc membrilor PLUS care au participat la alegeri și urez succes noii echipe, care sper să aducă o viziune modernă și dinamică în activitatea partidului PLUS Brăila. Felicitări și succes, deci, domnului profesor Prus și echipei!”, spune dr. Mihai Isvoranu, președintele Biroului Județean PLUS Brăila.

Sursa: Realitatea de Braila