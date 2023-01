Situația drumurilor naționale și județene în județul Brăila, duminică, 29 ianuarie, la ora 19.00, arăta, conform informațiilor furnizate de ISU Brăila, că pe toate drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă și se menține restricția traficul rutier cu masa totală maxim admisă de peste 7,5 tone pe DN 22B – dig Brăila – Galați. S-a intervenit cu 12 utilaje (autobasculante cu lamă şi răspânditor) pe toate drumurile naționale.

Duminică seara mai era un singur drum județean blocat, DJ 202 D, de la DJ 202B (Scorţaru Nou) – Mihail Kogălniceanu – Boarca – Racoviţa – Custura – Gradiştea – DN 22. De asemenea, este închis de autorități ca măsură preventivă DJ 203 A, de la limita judeţului Buzău – Plăsoiu – Câineni Băi – Vişani – Drogu – Zamfireşti – Galbenu.

Cu circulația îngreunată, pe un singur sens, în condiții de iarnă, se circulă pe următoarele drumuri județene:

– DJ 202A: Gulianca – Salcia Tudor – Ariciu – DJ 202D;

– DJ 202 B: Latinu – Gurguieţi – Sihleanu – Scorţaru Nou – Gemenele – Movila Miresii – Ţepeş Vodă – Urleasca;

– DJ 202 G: Salcia Tudor – DJ 202 A;

– DJ 202 H: Gradiştea – Ibrianu – Maraloiu;

– DJ 203: limita judeţului Buzău – Galbenu – Sătuc – Jirlău – Făurei – Brateşu Vechi – Ulmu – Vultureni – Scărlăteşti – Dudescu – Zăvoaia – Însurăţei;

– DJ 203 J: Jirlău – limita judeţului Buzău;

– DJ 203 N: DN 2B (Surdila Greci) – limita judeţului Buzău (km 3+473) – limita judeţului Buzău (km17+773) – Jugureanu – Ulmu (DJ 203);

– DJ 203 P: Cireşu – Vultureni;

– DJ 203 R: Ulmu (DJ 203 N) – Cireşu – Batogu – Ioneşti – Lişcoteanca – Valea Călmăţuiului – DN 21;

– DJ 203 S: Surdila Găiseanca (DN 2B) – Făurei;

– DJ 211: limita judeţului Ialomiţa – Roşiori – Tătaru – Dudeşti – Dudescu – Zăvoaia – Bordei Verde – Ianca (DN 2B);

– DJ 211 A: Bordei Verde – Viziru – Cuza Vodă;

– DJ 211 B: Tătaru (DJ 211) – Bărăganul – Victoria – Mihai Bravu;

– DJ 211 C: Tătaru (DJ 211) – Colţea – Chichineţu – Ciocile (DC 28);

– DJ 211 D: Roşiori – Florica – Colţea;

– tronsonul DJ 212: Chiscani – Tichileşti – Gropeni – Tufeşti;

– DJ 212 A: Brăila – Măraşu;

– DJ 212 B: DJ 212 A – Frecăţei;

– DJ 212 C: DJ 212 – Stăncuţa – Dunăre – Bac;

– DJ 221: Cazasu (DN 22) – Mărtăceşti – Romanu – Găvani – Gemenele – Râmnicelu – Constantineşti – Şuţeşti – Ianca;

– DJ 221 B: Brăila – Baldovineşti – Vădeni;

– DJ 221 C: DN 23 – Siliştea – DJ 221;

– DJ 225 A: limita judeţului Galaţi – Cotu Mihalea – Cotu Lung – Muchea – Romanu – Scorţaru Vechi – Traian – Silistraru – Unirea – Gropeni – Dunăre Bac.

Se acţionează pe diferite sectoare de drumuri județene cu 22 mijloace (autobasculantă cu lamă și răspânditor, încărcător frontal, autogreder, buldoexcavator).

Filtre de restricționare și de informare a traficului, formate din polițiști și jandarmi, în zonele: Însurăței E 584/DJ 211A, Bărăganul E 584, Bordei Verde DJ 211A, Mihai Bravu DJ 212, Însurăței E 584 – Zăvoaia, Șoseaua Buzăului – Centura Brăilei, Focșani – Centura Brăilei, Baldovinesti – Cargil, DN 22 Trei Movile, Cazasu – Centura Brăilei, Măxineni, DN 2B – DJ 221, DN 2B – D J211, DN 22 – DJ 202, Surdila Greci, Jirlău – Vișani.

Traficul fluvial pe Dunăre se desfăşoară în condiţii de iarnă. Nu sunt restricţii de navigare a bacurilor.

Toate localitățile sunt alimentate cu energie electrică.

Sursa: Realitatea de Braila