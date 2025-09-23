PENSIONARII CU CANCER AR PUTEA RETRAGE TOȚI BANII DIN PILONUL II DINTR-O SINGURĂ TRANȘĂ

Comisia de buget-finanțe a Senatului a adoptat marți un amendament important la legea privind plata pensiilor private. Potrivit acestuia, persoanele diagnosticate cu cancer vor putea solicita întreaga sumă acumulată în contul personal de la Pilonul II de pensii, într-o singură tranșă.

În varianta propusă inițial de Guvern, cei care aleg să retragă banii din Pilonul II – sistemul obligatoriu de pensii administrat privat – urmau să primească doar 30% din sumă imediat, restul urmând să fie plătit în tranșe, pe o perioadă de opt ani.

Controversele au apărut însă în jurul unui alt amendament, care propune extinderea acestei facilități și pentru persoanele cu boli cronice grave, dintr-o listă extinsă ce include afecțiuni cardiovasculare, pulmonare, neurologice, hepatice, renale, boli rare, HIV, TBC și cazuri cu multiple comorbidități.

Vicepreședintele ASF, Dan Armeanu, a avertizat că lista e mult prea largă și riscă să transforme o excepție justificată într-o regulă generală. El a amintit că recomandările internaționale, inclusiv ale OCDE, încurajează retragerile integrale doar în cazuri limitate și extreme.

Deoarece subiectul a generat dezbateri aprinse, comisia a decis să amâne votul final cu o săptămână. În acest timp, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Ministerul Sănătății vor prezenta puncte de vedere oficiale privind amendamentele.

Senatul este prima cameră sesizată în acest caz, iar raportul final urmează să fie dat de comisiile de muncă și buget-finanțe.

Sursa: Newsinn