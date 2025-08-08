PIERDERI MARI LA ROMSILVA CINCI ANI LA RÂND. RAPORTUL A AJUNS LA PARCHETUL GENERAL

Raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului arată că șase direcții silvice din cadrul Romsilva au înregistrat pierderi financiare în fiecare an din perioada 2020–2024. Este vorba despre direcțiile din Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Dolj, Mehedinţi, Teleorman și Tulcea. Documentul a fost transmis către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Verificările au vizat indicatorii financiari, cheltuielile cu personalul, premiile acordate și modul de gestionare a fondurilor pentru conservarea pădurilor. În 2024, profitul brut la nivelul RNP Romsilva a scăzut la 42 milioane lei, față de 403 milioane în 2022, adică o prăbușire de aproape 90%.

Cele mai mari pierderi au fost raportate de DS Tulcea (79,4 milioane lei), urmată de DS Bistriţa-Năsăud (62,5 milioane), Constanţa (53,2 milioane), Dolj (42,2 milioane), Mehedinţi (40,9 milioane) și Teleorman (26,7 milioane). Alte patru direcții — Caraș-Severin, Gorj, Maramureș și Sălaj — au raportat pierderi în cel puțin doi ani.

Nouă direcții silvice au avut pierderi mai mari în 2024 față de 2023. Printre acestea se numără Caraș-Severin (+73%), Gorj (+77%) și Tulcea (+37%). Pierderi importante au fost și la Arad (14,7 milioane lei), în condițiile în care în 2023 aceeași structură era pe profit.

Raportul indică și probleme legate de eficiența muncii și de cheltuielile cu personalul. La DS Constanța, salariile au depășit cifra de afaceri cu aproape 290%. Situații similare au fost înregistrate și în Galați, Mehedinți, Tulcea, Brăila, Ilfov și alte direcții.

În 2023-2024, 36 de direcții au raportat o scădere nejustificată a cifrei de afaceri. La 34 dintre ele, productivitatea muncii a scăzut semnificativ. Totodată, la 7 direcții — printre care Vrancea, Suceava și Neamț — s-au înregistrat ușoare creșteri de eficiență.

Raportul mai arată că în 2021 și 2022, în ciuda pierderilor uriașe, directorii și angajații din direcțiile cu probleme au primit calificative „Foarte Bine” și au încasat premii totale de peste 43 de milioane de lei. Cheltuielile au fost făcute în contradicție cu prevederile legale și contractul colectiv de muncă.

Fondul de conservare a pădurilor, gestionat de Romsilva, a variat semnificativ: de la peste 26 milioane lei în 2020, la doar 853.000 lei în 2021. La finalul lui 2024, fondul avea din nou peste 24 de milioane lei, dar lipsesc explicații clare privind folosirea sa.

Corpul de Control cere reformarea direcțiilor silvice fără personalitate juridică și o reevaluare a criteriilor de acordare a premiilor, întrucât sumele alocate pentru participarea la profit nu au fost corelate cu performanțele reale ale salariaților.

