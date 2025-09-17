PLAFONAREA ADAOSULUI COMERCIAL LA ALIMENTELE DE BAZĂ, PE MASA COALIȚIEI DE GUVERNARE

Coaliția de guvernare se reunește miercuri pentru discuții pe mai multe teme, printre care și plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază.

Potrivit Agepres, social-democrații vor aduce argumente pentru ca plafonarea adaosului la alimentele de bază să continue.

PSD consideră că eliminarea plafonării ar conduce la o creştere a inflaţiei la 13 – 15% în următoarele luni.

„Este o măsură care a permis reducerea sau îngheţarea preţurilor la alimentele de bază şi protejarea puterii de cumpărare a populaţiei defavorizate, cu venituri reduse. (…) Având în vedere ponderea cheltuielilor cu alimentele cu marjă plafonată în total coş de consum luat în calcul de INS la rata inflaţiei, se estimează că: o creştere medie de 15% a preţului la alimentele de bază plafonate ar creşte inflaţia cu 3,9 puncte procentuale, adică inflaţia ar ajunge la 13,8%; o creştere medie de 20% a preţului la alimentele de bază plafonate ar creşte inflaţia cu 5,2 puncte procentuale, adică inflaţia ar ajunge la 15,1%”, se arată în materialul pe care îl prezintă PSD la coaliţie.

„În condiţiile creşterii explozive a preţurilor (dramatic la energie, plus 66%) şi a măsurilor de austeritate pe venituri (tăieri sau îngheţări), eliminarea plafonării la alimentele de bază ar face ca scăderea puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici (care au o pondere ridicată în coşul de consum pentru alimente şi energie) să ajungă la 30%”, se menţionează în document.

Totodată, social-democraţii susţin că această scădere dramatică va arunca peste 1 milion de români în risc de sărăcie şi excluziune socială în 2026 şi ar accentua grav tensiunile sociale şi instabilitatea politică.

În şedinţa coaliţiei, o altă temă de discutat este cea legată de reforma administraţiei locale, proiect care se află în faza de finalizare în grupul de lucru creat în acest sens.