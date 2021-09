Colegiul Director Județean al PNL Brăila, întrunit astăzi după amiază, supus la vot motiunea „România Liberală” a premierului Florin Cîțu. După ce în urmă cu două săptămâni, în CDJ s-a votat pentru moțiunea lui Ludovic Orban, cu 52 de voturi pentru și două împotrivă, astăzi organizația PNL Brăila și-a dat votul și pentru moțiunea lui Florin Cîțu. Din 43 de membri prezenți, au votat 38, dintre care 26 au votat în favoarea moțiunii lui Cîțu și 12 împotrivă. În aceeasi sedinta s-a votat si lista delegatilor de la Brăila la Congresul PNL din 25 septembrie, listă care cuprnde 67 de nume.

Votul este surprinzător dacă ținem cont că majoritatea membrilor de frunte ai PNL Brăila s-au declarat clar în favoarea actualului președinte al PNL, Ludovic Orban. Deputatul Alexandru Popa, președintele organizație județene a PNL Brăila, și-a exprimat de fiecare dată susținerea sa pentru moțiunea lui Orban, fiind chiar prezent în calitate de susținător al acestei moțiuni la CDJ-uri din alte județe.

După ședință a avut loc o conferință de presă la care a participat Hubert Thuma, președintele PNL Ilfov și președintele Consiliului Județean Ilfov, George Cristian Tuță, deputat de Ilfov, susținători ai lui Florin Cîțu.

”E un rezultat bun. Le mulțumesc delegaților care ne-au acordat votul. Votul este secret, fiecare și-l exprimă cum dorește, în funcțue de ce simte, cum gândește. Și eu am avut vot la Ilfov acum două zile,votul a fost secret, cu buletine de vot. Este normal. Odată la 4 ani avem congresul” a spus Hubert Thuma, președintele PNL Ilfov.

Președintele PNL Brăila, Alexandru Popa, a spus că Brăila nu este singura filială din țară care și-a dat votul de susținere pentru ambele moțiuni, dar obțiunea sa personală rămâne de a-l susține pe actualul președinte Ludovic Orban. Acesta a spus că lista delegaților la congres a fost făcută pe criterii de performanță și din ea nu lipsesc primarii și viceprimarii PNL.

”De când am intrat în politică nu am jucat la două capete. Opțiunea mea e clară. Dar noi, în interiorul partidului nu punem presiune… pentru că suntem Partidul Național Liberal. Opțiunea mea în continuare este aceeași. Eu nu mă schimb. Îmi țin cuvântul până la sfârșit. Așa cum am învățat de când am intrat în politică. Ceea ce am spus, aia am făcut. Sunt foarte multe filiale din țară în care au trecut ambele moțiuni. Delegații la Congresul din 25 septembrie i-am selectat pe criterii de performanță: primari, viceprimari, apoi după rezultatele obținute în fiecare filială din județ și din municipiu, au primit o normă de reprezentare adecvată cu scorul obținut”, a spus Alexandru Popa.

Sursa: Realitatea de Braila