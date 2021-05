Cîțu este incompetent sau își trădează partidul. Consultantul politic, Miron Mitrea, susține că potrivit variantei PNRR cu care premierul s-a dus la Bruxelles consiliile județene administrative nu sunt eligibile pentru gestionarea fondurilor de relansare. Proiectele sunt gestionate de ministere. De ce? PSD are 20 de președinți de consilii județene, PNL are 17, UDMR are 4 președinți de consilii judetene. În același timp, USR+ conduce Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor, Ministerul Economiei și Ministerul Fondurilor Europene. Invitat permanent al emisiunii Culisele Puterii, Miron Mitrea a explicat că, din PNRR, 4 miliarde de euro înseamnă consultanță pentru proiecte, bani care ar urma să între spre sfârșitul acestui an și începutul anului viitor. Accesul la aceste fonduri este jucat acum de premierul, Florin Cîțu, atât in dauna țării, dar chiar și a propriului partid, PNL. „Cum să nu fie eligibile autoritățile locale, tocmai instituțiile care administrează spitalele și școlile? Întrebarea retorică lansată la Realitatea Plus anunță nemulțumiri majore atât în rândul PNL, cât și PSD. În cele din urmă, principiile descentralizării și autonomiei locale sunt fundamente ale construcției europene asumate și de țara noastră. Proteste trans-partinice sunt anticipate de Miron Mitrea. „Să nu fie eligibil consiliul județean care este structura intermediară între guvern și administrația locală dovedește că ești pus pe jaf. Tu ai pixul în mână, partidul tău nu a reușit să ia niciun președinte de consiliu județean , zici, lasă că nu le dau niciun leu (domnul Cristian Ghinea n.n. )”, a explicat analistul politic.

În aceste condiții se ridică problema susținerii unui nou acord de aderare la UE care să reglementeze ansamblul de taxe care va alimenta recuperarea parțială a fondurilor primite prin PNRR și care, potrivit legislației interne, are nevoie de 67% din voturi. Adică nu se poate fără parlamentarii PSD, dar nici toți parlamentarii PNL nu este de așteptat să – l susțină. „Orice jocuri face domnul Cîțu, orice jocuri nu face domnul Orban, că este președintele PNL care stă în papuci. Ludovic Orban ar trebui acum să fie președintele PNL care se luptă cu propriul guvern. Trebuie să impună eligibilitatea pentru consiliile județene. În caz contrar, o sa vedem cum președinții de consilii județene ies stradă și fac mitinguri” Este previziune lui Miron Mitrea pentru următoarea perioadă.

Sursa: Realitatea Din PSD