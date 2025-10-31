POLIŢIŞTI AMENINŢAŢI CU TOPOARELE DE DOI BĂRBAŢI REVOLTAȚI CĂ LI S-A CERUT CĂ DEA MUZICA MAI ÎNCET. UN AGENT A TRAS UN FOC DE AVERTISMENT

Realitatea de Braila
Un echipaj de poliţie din Neamţ a fost ameninţat cu topoarele de doi bărbaţi care erau supăraţi că li s-a cerut să dea muzica mai încet, sesizarea fiind făcută de o vecină a acestora. Unul dintre poliţişti a fost nevoit să folosească armamentul din dotare şi a tras un foc de avertisment. În cele din urmă, cei doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore.

