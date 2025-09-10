PREMIERUL POLONIEI, DONALD TUSK, A CERUT ACTIVAREA ARTICOLULUI 4 DIN TRATATUL NATO

Premierul Donald Tusk a anunțat, astăzi, că Polonia va invoca articolul 4 din Tratatul NATO, solicitând o consultare formală în cadrul Alianței, măsură convenită între el și președintele Karol Nawrocki.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că este pentru prima dată când dronele rusești au trebuit să fie doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO şi de aceea aliaţii iau situaţia foarte în serios, pe care a descris-o drept o „probabilă provocare la scară largă” din partea Rusiei.

„Aceasta este prima dată când dronele ruse au fost doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO şi de aceea toţi aliaţii noştri iau situaţia foarte în serios”, a declarat Tusk, la începutul Consiliului extraordinar de miniştri, convocat în urma încălcării spaţiului aerian polonez de către dronele ruse, în timpul unui atac care a vizat Ucraina în această dimineață.

„Cel mai probabil, ne confruntăm cu o provocare la scară largă”, a declarat premierul polonez.

Ce prevede Articolul 4 al Tratatului

„Părțile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți este amenințată”.

Articolul 4 a fost invocat doar de 7 ori de la înființarea NATO în 1949, ultima dată în 2022, imediat după debutul invaziei Rusiei în Ucraina.

Tusk a afirmat în același timp că, deși apreciază toate manifestările de solidaritate, „cuvintele nu sunt suficiente” și Polonia va solicita un sprijin „mult mai mare” din partea aliaților NATO.

„Nu există niciun motiv să afirmăm că ne aflăm în stare de război, dar situația este semnificativ mai periculoasă decât toate cele anterioare”, a spus el.

Tusk a mai spus că perspectiva unui conflict militar de amploare este „mai aproape ca niciodată de la Al Doilea Război Mondial încoace”.

Moscova respinge acuzațiile Poloniei privind dronele intrate în spațiul său aerian: „Considerăm acuzațiile nefondate”

„Considerăm acuzațiile nefondate. Nu a fost prezentată nicio dovadă că aceste drone sunt de origine rusă”, a declarat Andrey Ordash, însărcinatul cu afaceri al Rusiei în Polonia, citat de agenția de știri rusă RIA.

Afirmațiile oficialului de la Moscova vin pe fondul criticilor dure lansate, miercuri, de lideri europeni și americani la adresa Kremlinului, după anunțul Poloniei legat de doborârea mai unor drone rusești care i-au invadat spațiul aerian după un atac aerian al Moscovei asupra vestului Ucrainei.

Potrivit oficialităților poloneze, radarele au urmărit peste 10 obiecte de zbor, iar cele care ar fi putut reprezenta o amenințare au fost „neutralizate”.