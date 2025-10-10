PRIMA REACȚIE DIN SUA DUPĂ ÎNÂLNIREA RUBIO – ȚOIU

De către

Departamentul de stat al Statelor Unite a rezumat în 3 fraze întâlnirea de miercuri dintre secretarul de Stat Marco Rubio și ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Întâlnirea a vizat o serie de domenii-cheie, printre care cooperarea în materie de apărare, energie și securitate la frontieră, se precizează în comunicatul oficial.

„Secretarul de Stat Marco Rubio s-a întâlnit ieri cu ministrul român de Externe, Oana Țoiu.

1, Cei doi au trecut în revistă elemente ale dialogului strategic bilateral, inclusiv cooperarea consolidată în domeniile apărării, energiei și securității la frontieră.

2. Secretarul Rubio a recunoscut eforturile României de a respecta angajamentele privind cheltuielile pentru apărare și rolul său ca furnizor de securitate la Marea Neagră.

3. De asemenea, Secretarul și Ministrul de Externe au discutat despre rolul companiilor americane în proiectele românești din domeniul nuclear civil și al gazelor, precum și despre oportunitățile de cooperare economică extinsă,” a transmis Tommy Pigott, purtător de cuvânt al Departamentului american de Stat.

Sursa: Realitatea Din SUA