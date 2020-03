Primarul municipiului Braila face un apel la populatie in urma evolutiei COVID 19 care obliga o protejare mai atenta, mai multa responsabilitate si evitarea deplasarilor inutile.

Referindu-se la faptul ca in aceste zile sunt inca cozi la ghiseele Administrației Finanțelor Publice pentru plata taxelor si impozitelor, Dragomir spune ca apreciaza si multumeste brailenilor pentru ca sunt cetateni model, dar ii roaga pe acestia sa incerce plata on-line, programarea on-line, dar si trimiterea unui e-mail in loc sa se deplaseze pentru a depune o adresa.

”Solicit public Guvernului sa amane prin Ordonanta de Guvern termenul de 31.03.2020 pentru plata taxelor si impozitelor locale, astfel incat in aceasta perioada sa nu mai existe aglomeratie la ghisee. Primaria Braila va pune la dispozitie instrumente moderne de plata. Nu trebuie sa va deplasati la sediul primariei pentru a va inregistra si a primi parola. Inregistrarea si plata se fac utilizand exclusiv calculatorul.

Trebuie sa respectati urmatoarele aspecte:

– sa aveti cont de debit sau credit la o banca agreata de www.ghiseul.ro

– sa aveti activat 3D secure sau sa activati apeland la consultanta bancii care a emis cardul de debit sau credit

– sa va creati cont pe www.ghiseul.ro respectand etapele: http://www.primariabr.ro/

– sa completati datele personale

Pentru familiile care au proprietati pe numele mai multor membri, este nevoie ca fiecare dintre acestia sa se inregistreze, sa aiba propriul card si sa urmeze aceleasi etape ale platii. Sumele de plata vor fi individualizate pe fiecare persoana in functie de codul numeric personal si proprietati. Cei care au proprietati in alte localitati trebuie sa verifice daca se poate plati on-line si pentru acele locatii sau este nevoie sa se deplaseze personal in acele localitati

Orice blocaj se poate datora portalului www.ghiseul.ro sau omiterii completarii datelor solicitate” spune primarul Marian Dragomir.