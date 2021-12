Luni, 27 decembrie, a avut loc ultima ședință a CLM Brăila din acest an, una cu 121 de proiecte incluse pe ordinea de zi, dintre care 44 vizau majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022, pentru clădirile neîngrijite din centrul municipiului Brăila. Inițial au fost 45 de astfel de proiecte, dar înaintea ședinței a fost retras de pe ordinea de zi proiectul care viza o clădire de pe bulevardul Panait Istrati. La ședință au fost prezenți 25 de consilieri locali municipali, lipsind motivat consilierul local PNL Canciu Cătălin și viceprimarul PSD Ciocan Doinița,

Cei 6 consilieri PNL prezenți la ședință au votat ”abținere” la aceste 44 de proiecte de hotărâre. Consilierul PNL Florin Gheorghiță a motivat de faptul că liberalii ar dori ca aceste clădiri să fie reparate cu sprijinul autorităților locale.

”Cu totii ne dorim sa schimbam fata urbei, ca fatadele caldirilor si cladirile din acest oras sa arate impecabil. Din pacate, masura luata in cele 44 de hotarari – coercitia, respectiv majorarea impozitului pe cladiri/locuinte cu 500% nu este suficienta. Pentru ca nu face decat sa-l impovareze si mai mult pe cel care nu are resursele financiare pentru a efectua lucrarile de reparatii. In alte orase din tara, aceasta masura a fost completata de o alta, in care primaria s-a implicat si a reparat acele cladiri, prin urmatorul mecanism: a impartit cladirile in doua: monumente istorice si cladiri din zona istorica a orasului si le-a tratat diferit, in functie de cadrul legal care se aplica acestora. Cladirile monument istoric intra pe Legea monumentelor istorice, iar pentru aceasta categorie primariile pot acorda imprumuturi care pot sa fie rambursate sau nerambursabile. In unele locuri s-a luat decizia sa fie rambursabile in proportie de 80%. Se acorda proprietarilor impumutul, Primaria suporta 20% din cheltuieli, respectiv proiectul tehnic si dirigentia de santier, ca sa existe garantia ca se fac lucrari de calitate. In plus, daca isi reabiliteaza cladirile, proprietarii primesc scutire de impozit pe 5 ani. Pentru cladirile care nu sunt monument istoric se aplica Legea Fatadelor, respective OG 21/2002, completata de Legea nr. 273/25.11.20202. Aceasta lege stabileste mecanismul in baza caruia se actioneaza. Consiliul Local stabileste o zona prioritara, de obicei in centrul orasului. Se face un inventar al cladirilor din zona respectiva si in cazul cladirilor degradate, proprietarii sunt notificati sa le repare. In termen de 60 de zile trebuie sa raspunda daca au bani sau nu sa intervina pe cheltuiala lor. Daca au bani, isi reabiliteaza singuri fatada/cladirea/terenul, daca nu, intervine Municipalitatea, executa lucrarea si recupereaza banii de la proprietari in 5 ani. Ne dorim si noi la Braila sa aplicam un astfel de mecanism, iar abia apoi sa intervenim cu masuri de coercitie, pentru aceia care, chiar si cu finantare asigurata, nu doresc sa-si reabiliteze cladirile.” a spus consilierul PNL Florin Gheorghiță.

Primarul Marian Dragomir a spus că Primăria Brăila nu-și poate permite financiar să crediteze sau să împrumute persoane fizice sau persoane juridice, mai ales că la ultima rectificare a primit ”zero lei” de la Guvern.

”Primăria este nevoită să-și chibzuiască foarte bine cheltuielile din resursele proprii pentru a nu fi nevoită să se împrumute ea, ca instituție, pentru că în cinci ani de zile noi nu ne-am împrumutat. Avem cofinanțări foarte mari la proiectele pe care avem pe fonduri europene și nu dispunem de resursele necesare a împrumuta persoanele fizice. În plus, primăriile la care faceți dumneavoastră referire, la rectificarea bugetară a primit peste 70 de miliarde de lei vechi, astfel că își permit. Noi oferim celor care își reabilitează casa, conform procedurilor legale, trei ani scutire de la plata impozitului pe clădirea reabilitată” a spus primarul Marian Dragomir.

Toate cele 44 de proiecte de majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2022 au fost aprobate cu 19 voturi ”pentru” și 6 ”abțineri”.

Sursa: Realitatea de Braila