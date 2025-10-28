PROTEST AMPLU AL MARILOR CONFEDERAȚII SINDICALE ÎN FAȚA GUVERNULUI. CERERI PENTRU CREȘTEREA SALARIILOR, PENSIILOR ȘI OPRIREA AUSTERITĂȚII

Cele patru mari confederaţii sindicale – Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia, CSDR şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian – organizează miercuri un protest de amploare în Piaţa Victoriei, între orele 10:00 şi 14:00, acţiune susţinută şi de Federaţia „Solidaritatea Sanitară”. Manifestanţii reclamă „problemele sociale şi economice majore” cu care se confruntă populaţia şi transmit un mesaj clar către Guvern: este nevoie de măsuri urgente şi echitabile pentru protejarea nivelului de trai.

Sindicaliştii solicită creşterea salariului minim şi a pensiilor astfel încât niciun lucrător sau pensionar să nu trăiască sub pragul sărăciei. Ei atrag atenţia că România are cea mai mare rată a lucrătorilor săraci din UE – 19% – iar coşul minim pentru un trai decent depăşeşte cu peste 50% salariul minim actual. Printre revendicări se numără reluarea negocierilor colective la toate nivelurile, încheierea Contractului Colectiv de Muncă la Nivel Naţional şi o taxare echitabilă, care să nu pună povara austerităţii doar pe cei vulnerabili.

Protestatarii cer şi corectarea efectelor OUG 79/2017, care a transferat contribuţiile sociale pe umerii angajaţilor, precum şi măsuri pentru protejarea locurilor de muncă, investiţii în economie şi stoparea reducerilor de personal şi a tăierilor salariale din administraţie. Ei solicită punerea în aplicare a sentinţelor judecătoreşti definitive, indexarea salariilor cu inflaţia şi acordarea integrală a sporurilor în sănătate şi asistenţă socială, alături de deblocarea posturilor din aceste domenii.

În educaţie, confederaţiile sindicale cer abrogarea măsurilor din Legea nr. 141/2025 care au majorat norma didactică, au comasat şcoli şi au redus veniturile profesorilor, precum şi renunţarea la modificările privind decontarea transportului şi bursele studenţilor. Alte revendicări vizează predictibilitate salarială şi în carieră pentru poliţişti, militari şi personalul contractual, reglementarea pieţei energiei şi stoparea vânzării companiilor de stat.

Federaţia „Solidaritatea Sanitară” susţine revendicările generale, dar şi o serie de măsuri specifice sectorului medical: indexarea anuală a veniturilor cu inflaţia, aplicarea drepturilor salariale aferente condiţiilor de muncă pentru 2025, acordarea indemnizaţiei de hrană şi a voucherelor de vacanţă tuturor angajaţilor din sănătate, finalizarea noii legi a salarizării şi deblocarea posturilor acolo unde există deficit de personal. Sindicaliştii din sănătate cer, de asemenea, revenirea la o distribuţie echilibrată a contribuţiilor sociale între angajat şi angajator, considerând că actuala formulă afectează veniturile nete şi nu este aplicată în nicio altă ţară din UE.

Organizatorii fac apel la solidaritatea angajaţilor din toate domeniile, dar şi a pensionarilor şi tinerilor, pentru a se alătura protestului şi a susţine dreptul la muncă cinstită, demnitate şi un trai decent.

