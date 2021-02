Danut Ionut Lungu, consilier local independent in cadrul Consiliului Local Insuratei, judetul Braila, atrage atentia asupra schimbarilor directorilor de scoli odata cu expirarea mandatelor, sta desi nu sunt motive intemeiate de a nu le fi prelungite mandatele.

In luna noiembrie 2016 profesoara Mihaela Nastasescu, profesor gr. didactic I, titular la catedra de limba engleza de la Liceul Tehnologic Nicolae Titulescu din Orasul Insuratei din anul 2007, absolventa a Universitatii Bucuresti – Facultatea de Litere, specializare Filologie, detinatoare a certificatului QTS ( Certificat de profesor calificat in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord), a sustinut examenul de ocupare a postului de director la unitatea de invatamant susnumita.Doamna profesoara nu a avut contracandidat pentru acest post si a obtinut in urma probei scrise la concurs a 3 a medie din judetul Braila in cadrul acestui concurs national de ocupare a posturilor de director in invatamantul preuniversitar.

In ianuarie 2017 a fost emisa decizia de numire pe postul ocupat prin concurs de catre ISJ Braila sub semnatura lui Canciu Catalin, inspector scolar general la acea data.

”Demn de mentionat ca pana la acea data la conducerea liceului din Insuratei se perindasera foarte multe cadre didactice intr-un timp de timp relativ scurt fapt care crease in scoala un climat instabil si conflictual in detrimentul actului educational.

Motiv pentru care, in ziua finalizarii ultimei probe de concurs a examenului de director, inspectorul general Canciu Catalin s-a prezentat in sala unde se desfasura concursul si in fata intregii comisii de examen a felicitat-o pe doamna profesoara pentru rezultatul obtinut si, foarte important, i-a urat doamnei profesoare sa aduca “pacea“ la liceul din Insuratei si sa se termine “circul” de acolo.

Ceea ce s-a si intamplat din ianuarie 2017 si pana in februarie 2021. In Liceul din Insuratei doamna profesoara A CONSTRUIT. A construit in primul rand un climat. Un climat de echilibru, un climat de liniste , un climat adecvat desfasurarii in conditii optime a actului educational.

Nu au fost proteste, nu au fost plangeri, nu au fost conflicte sau nemultumiri.

Dimpotriva. Au fost multumiri si aprecieri unanime din partea elevilor, parintilor, cadrelor didactice si a comunitatii locale in ansamblu reprezentata de autoritatile publice locale.

Si rezultatele au inceput sa apara.A fost obtinuta acreditarea ARACIP nivel 4 profil servicii/comert, procentul de promovabilitate la BAC si Evaluare Nationala au mentinut Liceul Tehnologic Nicolae Titulescu in topul liceelor tehnologice brailene . Promovabilitatea la BAC in crestere si scaderea abandonului scolar pe segmentul liceu reprezinta indicatori de proiect ROSE , indicatori indepliniti pana in present.

In prezent Liceul Nicolae Titulescu are in derulare 4 proiecte cu fonduri europene/Banca Mondiala- Guvernul Romaniei.

Important deasemeni este ca a fost realizata o crestere a stabilitatii pe post a cadrelor didactice ( in ultimii 3 ani un singur cadru didactic s-a transferat, ceilalti ramanand in unitate, existand chiar transfer titular de la alta unitate la Liceul Nicolae Titulescu).

Dar doamna Mihaela Nastasescu a construit si…la propriu. Cu ajutorul si implicarea directa si nemijlocita a Primarului Orasului Insuratei dl. ing. Ionel D. Gheorghe si a Consiliului Local Insuratei au fost realizate in mandatul de director al doamnei prof. Nastasescu urmatoarele:

Renovarea si extinderea corpului principal al liceului : construirea grupului sanitar pentru elevi, reconstructia integrala a acoperisului si a fatadei cladirii

Renovarea exterioara si reconstructia acoperisului cladirii atelierelor

Renovarea platoului din curtea liceului si a suprafetelor de asfalt din curtea scolii anexe

Obtinerea autorizatiei ISU pentru corp principal liceu ( poces care a necesitat aprox 3 ani calendaristici) si care a implicat: extinderea retelei de hidranti, refacerea sistemului de preluare a apei din bazinele de rezerva si intocmirea proiectului tehnic al instalatiei, usi rezistente la foc pentru central si bazine de rezerva, chepeng foc rezistent la foc, usi noi de aluminiu atat la clase cat si construirea unor ziduri in culoare cu sistem de autoinchidere incorporate

Achizitionarea a 2 centrale termice noi , atat pentru corpul principal liceu cat si pentru cladirea scolii anexe.

Si multe altele. ”spune consilierul Danut Ionut Lungu.

La data de 8 Ianuarie 2021 a expirat mandatul de director obtinut in urma concursului din noiembrie 2016. La aceeasi data ISJ Braila a emis o decizie prin care doamna profesoara Mihaela Nastasescu a fost numita prin detasare in interesul invatamantului pe functia de director al Liceului Nicolae Titulescu.

La data de 12 Februarie 2021, la ora 15.00, pe mailul Liceului Nicolae Titulescu a fost primita decizia 298/12 02 2021. La art 1 al acestei decizii se stipuleaza ca incepand cu data de 12 02 2021 inceteaza decizia 160/08 01 2021 privind numirea doamnei Nastasescu Mihaela, prin detasare in interesul invatamantului in functia de director.

”Astfel, printr-o tidula venita pe mail vineri dupa amiaza si care nu contine nicio motivare a deciziei, a fost demis in mod arbitrar si abuziv un om care si-a pus ultimii 5 ani din viata in slujba acestei scoli (a avut concediu 14 zile in ultimii 5 ani si a lucrat in scoala 12 ore pe zi in fiecare zi) pentru a realiza tot ceea ce inseamna in prezent Liceul Nicolae Titulescu din Insuratei.

Motivarea deciziei a fost facuta publica de catre Canciu Catalin in dupa amiaza zilei de 12 02 2021 in cadrul unei declaratii oferite unei publicatii online brailene. Motivul este APARTENENTA POLITICA a directorului. Faptul ca directorul a avut activitate politica. “Reglaje fine ale sistemului” asa a numit politrucul Canciu, presedintele oraganizatiei municipale a PNL Braila si consilier municipal ( numit inspector general pe baza de carnet de partid) decizia de demitere a unui director care a avut doar calitatea de membru al unui partid politic fara a detine vreo functie in partid si mai ales, si-a desfasurat activitatea politica in afara scolii in timpul liber fara a implica scoala sau a incalca vreo prevedere legala. Legal, directorii de scoala au dreptul sa aiba activitate politica atat timp cat nu detin functii de conducere in partide si nu implica scoala in aceste activitati.

Si acelasi motiv , activitatea politica, a fost reiterat de politrucul Canciu Catalin in dimineata zilei de 15 02 2021 cand, fara rusine si cu multa indrazneala, s-a prezentat in fata colectivului de cadre didactice a Liceului Nicolae Titulescu pentru a instala noul director numit si agreat de el, inspectorul general numit pe baza de carnet de partid .

La intrebarea unui cadru didactic referitoare la motivul demiterii politrucul Canciu a declarat deschis si fara echivoc ca motivul este activitatea politica a directorului ( sic!).A reafirmat astfel motivul declarat anterior in media: activitatea politica.

Pentru o buna si corecta informare a publicului, semnatarul acestui comunicat declara ca numitul Canciu Catalin a efectuat de-a lungul timpului nenumarate presiuni atat direct, personal fata in fata cu doamna Nastasescu cat si prin interpusi pentru ca aceasta sa adere la diferite formatiuni politice. Initial a avut o discutie personala cu doamna Nastasescu prin care si-a aratat dezamagirea profunda ca aceasta a parasit PNL pentru a se inscrie in ALDE dupa care au urmat zeci de apeluri telefonice de la un domn care s-a recomndat ca fiind din partea lui Canciu Catalin pentru a o ruga pe aceasta sa se inscrie in alta formatiune politica” mai spune consilierul orășenesc independent, Dănuț Lungu.

Elevii Liceului din Însurăței protestează împotriva deciziei luate de inspectorul școlar general Cătălin Canciu și o sustin pe profesoara Mihaela Nastasescu pentru a reveni la conducerea liceului.

Sursa: Realitatea de Braila