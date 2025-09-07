PROTESTE MASIVE ÎN PRIMA ZI DE ȘCOALĂ: DASCĂLII ȘI ANGAJAȚII DIN ADMINISTRAȚIE IES ÎN STRADĂ

Luni, în prima zi de școală, 30.000 de dascăli din toate colțurile țării își vor striga nemulțumirile în fața ministerului Educației, a Guvernului, cât și în fața Palatului Cotroceni. Dascălii nu sunt singurii care ies în stradă. Tot din cauza Guvernului Bolojan și cei din administrația publică vor protesta, pe fondul concedierilor masive. Românii vor picheta sediul Executivului pe 15 septembrie, iar dacă nu se va rezolva nimic după acest demers, atunci vor declanșa grevă generală.

”Jos, jos, joi, Guvernul mincinos!”, strigă cadrele didactice de săptămâni întregi.

Profesorii se pregătesc să revină în stradă, luni, chiar în prima zi de școală. La protest s-au anunțat deja 30.000 de participanți, iar dascălii vor merge în marș inclusiv până la porțile palatului Cotroceni.

”Eu și colegii mei am fost în fiecare zi la sediul Ministerului Educației, ministrul era de negăsit în perioada respectivă. Se pare că Guvernul nu aude revendicările noastre, se pare că nu au o soluție pentru învățământul românesc.

Ne cerem drepturile în sistem, ne cerem o poziție, cerem predictibilitate, cerem condiții bune de muncă la clasă, cerem echitate pentru toți elevii din România. Nu vom înceta cu protestele până când nu va pleca acest ministru al Educație, care nu este ministrul nostru, nu ne reprezintă, nu a apărat în niciun fel educația. Păcat că este profesor universitar, nu are empatie pentru profesori, parcă nu ar fi fost profesor niciodată”, a declarat un profesor.

”Ceea ce nu vă spune domnul ministru este cea de-a doua față a intervenției domniei sale sale. Faptul că în urma unor videoconferințe repetate cu inspectorii școlari generali exercită presiuni asupra Inspectoratelor Școlare și Inspectoratele Școlare asupra directorilor unităților de învățământ să cheme copii la școală.

Se fac presiuni nepermise asupra profesorilor să nu participe la proteste, să organzeze festivități, amenințări cu desfacerea contractelor de muncă.

Asta este adevarata față a acestei guvernari, aceasta este adevarata față a ministrului Daniel David, un om care nu are ce cauta în fruntea Educației”, a spus Marius Nistor, sindicalist.

Între timp, ministrul Educației își menține optimismul.

”Eu sunt optimist, vă spun sincer, pentru că e vorba de școală, e vorba de copii. Nu cred că dacă merg la școală un director sau un profesor dedicat școlii ar interzice accesul în sala de clasă. Sigur, că după aceea în unele școli te poți aștepta să existe o anumită formă de boicot pentru a exprima această nemulțumire pe care o au cadrele didactice. În alte școli probabil că nu o să existe acest boicot, dar mă îndoiesc că copii nu vor fi primiși în școală și în clase”, a afirmat ministrul Educației, Daniel David.

Deși protestează deja de mai bine de o lună, profesorii nu au fost luați în seamă de autorități și nu au fost primiți la discuții nici de premier, nici de președintele țării.