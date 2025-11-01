PSD IAȘI ÎL ACUZĂ PE ILIE BOLOJAN DE DUBLU STANDARD, IAR PE ALEXANDRU MURARU CĂ PROTEJEAZĂ PERSOANE CU PROBLEME PENALE

PSD Iași îl acuză pe premierul și liderul PNL, Ilie Bolojan, de ipocrizie. La centru vorbește despre toleranță zero față de corupție, însă la Iași ar fi trecute cu vederea cazuri controversate din propria filială, coordonată de Alexandru Muraru.

Social-democrații susțin că la Iași sunt menținute sau promovate persoane cu dosare penale sau anchete în curs. Mesajul lor: integritatea nu poate fi doar slogan de campanie, ci trebuie aplicată în propriul partid.

Primul exemplu invocat este cazul lui Dragoș Doloi, consilier local PNL într-o comună din județ. PSD afirmă că, deși anunțat ca exclus, acesta ar figura în continuare în partid, în timp ce se află în arest într-un dosar pentru trafic de persoane și sclavie.

Un alt nume menționat este Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași. PSD reamintește că are mai multe dosare penale și spune că, în fapt, continuă să influențeze deciziile filialei.

Lista este completată de Petru Avram, fost director al Administrației Bazinale de Apă Prut–Bârlad. Acesta este trimis în judecată de DNA în trei dosare pentru abuz în serviciu și numiri ilegale, cazuri folosite de PSD ca dovadă a standardelor duble din PNL Iași.

În plan politic, PSD atacă și linia publică a lui Alexandru Muraru, prezentat drept principalul contestatar al lui Călin Georgescu. Social-democrații susțin că Muraru ar acoperi problemele din propria organizație, în timp ce pozează în apărătorul anticorupției.

Liderul PSD Iași, Bogdan Cojocaru, îi cere premierului Ilie Bolojan să verifice situația din filială și să aplice aceleași reguli peste tot. Mesajul de fond: dacă PNL cere integritate altora, trebuie să o demonstreze mai întâi în propria curte.